"Un criminal profesional": imputaron al taxista que asesinó a dos mujeres

Se sentó recto toda la audiencia y 'sí, señor' fueron las únicas palabras que salieron de su boca. Frío e inmutable, dejaba al desnudo frente a los presentes su pasado como policía y como criminal. "De todos los que estábamos ahí adentro, a él era al que menos se le notaban los nervios", confió una fuente a El Observador. Lo imputaron por el homicidio de dos mujeres que tenía en una cámara séptica y en una heladera en su jardín. Una de ellas, Ahielén Casavieja, de 16 años. Por esa razón pasará 180 días en prisión preventiva, mientras continúa la investigación.

Según la fiscal Sandra Boragno, que investiga el caso, los cuerpos descuartizados no denotan cómo fueron asesinadas. Del otro cuerpo, de una mujer de aproximadamente 30 años, solo quedaban sus huesos. Aun así lograron identificarla; era una mujer que estaba en situación de calle y había sido declarada como ausente. De su asesinato hay más rastros: los dejos de sangre que encontraron dentro de la casa coinciden con su ADN, por lo que presumen que el hombre la habría ultimado allí.

Todas las cartas estaban echadas y por eso el defensor del taxista no apeló ningunas de las decisiones del juez, que fue hacer lugar a todas las solicitudes de la Fiscalía. Boragno no solicitó que se los formalice por femicidio puesto que aún no tiene claro si el móvil del crimen fue por odio y discriminación a la mujer, problemas de drogas u otros.

Si bien no se descarta que la decisión de descuartizarlas haya sido producto del odio o una animosidad particular, "hubo intenciones de hacerlos irreconocibles con la finalidad de ocultar", señaló un partícipe de la investigación. Pese al escueto relato que la fiscal pudo realizar sobre lo que pasó –ella en rueda de prensa reconoció que aún queda un largo camino por desandar– él permaneció impertérrito. "Para él fue un trámite la audiencia y fue un trámite matar", añadieron las fuentes.

El prontuario del taxista y expolicía abarca problemas con los estupefacientes –a los que es adicto– y un antecedente de denuncia por violencia de género. "Demostraba ser un criminal profesional", expusieron. Señalaron que tendría la capacidad y los medios para fugarse o entorpecer la investigación si así lo quisiese. El hombre decidió no declarar en Fiscalía.

De la previa del crimen hasta el momento no se sabe casi nada. Si bien consta que el hombre cruzó unos escuetos mensajes con una de las víctimas, el vínculo no fue más allá de eso, según lo que se ha podido recabar en estas 48 horas. En el caso de Casavieja, sus padres relataron que la adolescente se subió al taxi del ahora imputado el 11 de febrero por la noche. Él les dijo que a las 22 horas de ese día "se las iba a devolver" y luego les manifestó que la había dejado en un lugar en Nuevo París.

Por eso se hicieron presentes en su casa pidiéndola de vuelta. "Bo, Leo, dejate de joder y devolveles a la gurisa", recordó Johnatan a El Observador que le dijo al hombre, cuando acompañó a la familia de la adolescente hasta la casa de su vecino. "Él, que estaba drogado, dijo que nos estábamos haciendo los vivos", complementó.

Esa noche, a algunos les pareció haber escuchado gritos. Después que la policía fue, hubo vecinos que pasaban por la puerta en busca de algo sospechoso.

Cuando hallaron el cuerpo de Casavieja el jueves pasado, el imputado se fugó. La Policía lo detuvo este lunes por la noche en Mercedes y Tristán Narvaja.