Un error humano, una compleja alarma y el caos que dejó a Notre Dame al borde del derrumbe

La alarma de incendio se disparó el 15 de abril en la Cateral de Notre Dame. El operario que llevaba solo tres días en su nuevo trabajo pidió que chequearan rápidamente si se trataba de un fuego o una falsa alarma. La respuesta fue negativa, no había nada. Media hora después de esto se dieron cuenta del error. El guardia había ido a otra parte del edificio. Cuando se dieron cuenta de la falla, el funcionario se apresuró a subir 300 escalones hacía el ático pero era demasiado tarde. El fuego ya era incontrolable.

Según informó The New York Times en base a entrevistas y documentos oficiales, esta falla en la comunicación fue inicialmente ocultada por parte de la catedral, por lo cual en primer lugar fue difícil encontrar responsables del incendio que tomó gran parte de la estructura.

Mientras las investigaciones continúan, un informe del medio estadounidense reveló que el fuego que devastó la Catedral de París estuvo muy cerca de tirar la estructura del edificio por completo. Según datos recogidos en la primera etapa de la indagatoria del caso realizada por las autoridades francesas a los que accedió The New York Times, el esfuerzo realizado por los bomberos fue clave para impedirlo.

La imagen de la catedral hoy es muy distinta a la que accedieron miles de personas que la visitaron durante tantos años. La estructura de piedra es precaria y el techo despareció, mientras más de 150 trabajadores siguen trabajando para recuperar las piedras cubriendo todo con dos enormes toldos para proteger lo que todavía queda en pie.

El tiempo perdido

En base al informe publicado por The New York Times, la primera hora del incendio estuvo determinada por el error oficial del guardia al confundirse de lugar a donde debía chequear si el fuego estaba o no y eso retraso todo el operativo. En tanto, la impotencia fue la protagonista durante la segunda hora, en las que una multitud veía cómo cedía ante las llamas una de las edificaciones más famosas de la historia de la humanidad. Los medios cubrían la escena y miles de fotos y vídeos circulaban a través de las redes sociales.

Si la catedral hoy sigue en pie es gracias al esfuerzo realizado por los bomberos y los riesgos que tomaron en una tarea que les llevo más de cuatro horas. Con el llamado tardío que recibieron tuvieron que subir los 300 escalones para luego tener que bajar, ya que las llamas impedían su paso. Sin embargo, más tarde, un grupo de bomberos ingreso directo a las llamas como último recurso.

Esto le otorgó a Notre Dame una chance de no derrumbarse. "Sentimos que había algo más que la vida en juego", dijo Ariel Weil, el alcalde del cuarto distrito de París donde se encuentra la catedral.

El sistema de antincendio

Pero no toda la culpa rece sobre los guardias que se encontraban en Notre Dame cuando el fuego comenzó. El sistema detector de humo de la catedral llevó seis años para ser instalado. Involucraba cientos de páginas, diagramas, mapas, hojas de calculo, según lo indican documentos hallados en una librería de París por el medio estadounidense.

¿El resultado? Un sistema tan complejo que cuando debía señalar si había un fuego y donde se encontraba no lo hizo. En su lugar emitió una señal vaga sobre un fuego sin locación precisa y esto hizo lo que vino después casi inevitable. "Lo único que me sorprende es que este desastre no halla ocurrido antes", dijo a The New York Times Albert Simeoni, un experto y encargado de protección contra fuego del Instituto Worcester Polytechnic en Massachusetts.

El panel de control que monitoreaba estaba conectado a miles de tubos dispersos por toda la catedral. Estos tubos llamados "aspiradores" eran dispositivos sensibles que recolectan aire en búsqueda de humo, pero la alerta no fue del todo clara. Primero el sistema dio una breve descripción del lugar donde se había detectado humo: en la maquina se leía "Ático nave sacristía" seguido por un código compuesto por letras y números "ZDA-110-3-15-1" correspondientes al dispositivo que había detectado humo. En toda Notre Dame se encontraban desperdigados más de 160 detectores en base a un manual complejo y largo.

Otro punto de conflicto era el pesado plan de respuesta frente a una situación similar. El protocolo subestimaba la velocidad con las que las llamas se esparcen en un incendio en un lugar como el que ocurrió. El hecho que el encargado de seguridad del momento tenga tres días de experiencia y estuviera trabajando doble turno ya que su alterno estaba ausente claramente no contribuyó a la velocidad de respuesta.

Toda la tecnología de punta no dio resultados concretos o no pudieron ser leídos por los operarios en el momento. "Tenés un sistema que es conocido por poder detectar cantidades muy pequeñas de humo pero el resultado se vio afectado por la torpeza humana. Podés gastar mucho dinero para detectar fuego pero al final todo se define si te movés o no", dijo Glenn Corbett un profesor asociado en John Jay College de justicia criminal de Nueva Jersey quien cargó las culpas sobre el personal de la catedral.

Lo que vieron los bomberos

La bombero Myriam Chudzinski dijo que al llegar no sabían a que se enfrentarían hasta llegar al lugar. "Eramos tan pequeños que era difícil desde abajo, pero creo que de esa manera fue mejor", dijo al medio estadounidense Chudzinski de 27 años y que fue una de las responsables de salvar Notre Dame.

Su equipo fue uno de los primeros en llegar. Chudzinski conocía bien la catedral ya que el otoño anterior había estado trabajando por medidas de seguridad. Así, mientras se dirigía a donde se encontraban las llamas, recordó que ese lugar no contaba con muros ignífugos ya que habían sido rechazados por la catedral para preservar las placas de maneras originales.

Una vez en la zona superior del edificio, Chudzinski y su equipo se detuvieron en la cornisa del ático y apuntaron contra las llamas, pero el viento empujaba al fuego y se estaban viendo rodeados por lo que no les quedó otra opción que avanzar hacia el ático, de donde provenían las llamas. Lucharon contra el fuego para poder ingresar y de esta manera realizar su tarea de mejor manera. Allí no había viento pero el aire estaba demasiado caliente por lo que se vieron obligados a colocarse los mascarillas de oxigeno.

Estuvieron en ese lugar más de una hora combatiendo las llamas cuando Chudzinski y su equipo sintieron una explosión que los sepultó. La bombero lo describió como "millones de piedras siendo tiradas en un contenedor". La aguja de más de 90 metros de la catedral había caído. Si bien el momento fue muy visible desde el exterior, tuvo repercusiones más grande en el interior de Notre Dame.

El siguiente paso era la torre norte. Si las llamas seguían avanzando las cuatro campanas que se encontraban allí podían caer y derrumbar la torre. Un grupo de bomberos se colocó entre ambas torres pero debían hacerlo rápido ya que las campanas podían caer en cualquier momento. A medida que los bomberos subían por la torre para apagar las llamas se ponían en mayor riesgo ya que la estructura podía colapsar en un minuto.

El alcalde Weil volvió a remarcar el trabajo realizado por los bomberos. "En ese punto, muchos bomberos que entraban no sabían si podrían salir", dijo. Mientras, miles de personas se congregaron en las calles de París para ver como los bomberos peleaban por mantener en pie a la catedral.

Fueron 15 minutos de arduo trabajo pero para las 21:45 horas las llamas estaban bajo control. De inmediato el general Gontier subió a inspeccionar el lugar y dijo lo que todos querían escuchar. "¡Está a salvo!", gritó mientras bajaba.