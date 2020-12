Un estudiante uruguayo "hackeaba" a Google y ahora lo contrata Facebook

El estudiante uruguayo de 21 años de la Facultad de Ingeniería Ezequiel Pereira fue contratado por Facebook como analista de seguridad informática.

Pereira, que viajará a las oficinas de la red social en Londres el año próximo, trabajará en Whitehat, el programa de recompensas de la plataforma, que recibe reportes de fallas de ciberseguridad de usuarios en todo el mundo y da dinero a cambio.

"El principal trabajo sería leer reportes que llegan a la compañía. Decirles a los usuarios: 'esto es válido, esto no y de esto necesito más datos", contó a Cromo. También implicaría analizar vulnerabilidades de Facebook por su propia cuenta.

Pereira, que todavía no tenía un trabajo formal en Uruguay, ha sido noticia desde 2016 por haber detectado agujeros de seguridad en Google, reportarlos y recibir miles de dólares como recompensa. En algunos fallos no le llegaban a dar dinero ("solo te decían gracias"), en otros pagaron US$ 500 y en más específicos la cifra osciló entre US$ 7 mil y US$ 10 mil. En dos ocasiones por las vulnerabilidades que encontró le dieron US$ 30 mil como recompensa.

"Es una cantidad considerable de dinero por el hecho de que no lo hacía por trabajo, lo hacía cuando estaba aburrido. Mi idea era conseguir un trabajo de tiempo completo formal. Ahora que salió esta oportunidad de Facebook me voy a Londres", relató.

En esos casos más graves, hubo errores en el llamado "código remoto". Significa que cualquier hacker podría haber ejecutado "un virus, usar los servidores para continuar hackeando o incluso hasta tocar datos de Google", explicó.

Obtuvo las cédulas de todos los uruguayos



Su experiencia en encontrar vulnerabilidades también incluyó al Estado uruguayo. En 2019 logró acceder a casi todas las cédulas de los uruguayos, una lista que estaba interesado en conocer porque era un insumo fundamental para montar su deseado árbol genealógico. Explotó una supuesta vulnerabilidad, la reportó al Centro Nacional de Respuesta a Incidentes de Seguridad Informática (CertUy), pero nunca fue entendida de esta forma. Colgó la lista en el sitio web, pero luego el gobierno lo intimó a despublicarla.

Pereira había sido convocado por Google para hacer una pasantía en las oficinas de Zúrich, Suiza, este año. Pero la pandemia se lo impidió. "Con la pandemia, Google pidió trabajar en forma remota. Como no tienen oficinas en Uruguay no me podían legalmente contratar. Al final no se pudo hacer", lamentó.

Pero tan pronto como se canceló apareció una nueva propuesta: un reclutador de Facebook lo contactó por LinkedIn. Le dijo que conocía sobre sus hallazgos de vulnerabilidades en Google y le ofreció iniciar un proceso de entrevistas para un puesto laboral en la capital británica.

Entrevistas y el futuro de su carrera

Desde mayo a octubre, Ezequiel tuvo seis entrevistas. La primera consistió en resolver preguntas "fáciles" de seguridad informática para que comprobara podría llegar a tener chances de quedar.

Luego, fue con un ingeniero en seguridad informática de Facebook con preguntas más sofisticadas. Finalmente, tuvo cuatro entrevistas más (que si no existiese la pandemia Ezequiel hubiese tenido que viajar a Londres) donde le hacían consultas sobre cómo resolverían problemas con compañeros o de qué forma lo haría él.

El futuro de Pereira es trabajar en las oficinas de Facebook entre enero y febrero. Todavía no decidió qué hará con su carrera. "Estoy viendo. Con esto de Facebook es medio complicado. Con la pandemia se había complicado", comentó. Por lo pronto, los gigantes informáticos lo quieren de su lado.