Un estudio afirma que crece la influencia rusa entre países pertenecientes al “Sur Global”

Un informe de The Economist Intelligence Unit (EIU), una división del grupo The Economist que ofrece servicios de análisis y prospectiva globales en materia política y económica, afirma que la esfera de influencia de Rusia ha crecido en el año transcurrido desde la invasión a Ucrania, como consecuencia de la ofensiva diplomática de Moscú sobre países previamente neutrales o geopolíticamente no alineados.

Al evaluar la aplicación de sanciones por la invasión, los patrones de votación de la ONU, las tendencias políticas internas y las declaraciones oficiales junto con los lazos económicos, políticos, militares e históricos, la EIU observó un aumento significativo en la cantidad de países que ahora se inclinan hacia Rusia, de 29 el año pasado a 35 en la actualidad. Según el informe, China sigue siendo el país más importante en esta categoría, pero otros países en desarrollo (en particular, Sudáfrica, Malí y Burkina Faso) también se han incorporado a este grupo, que representa el 33 % de la población mundial, destacándose la creciente influencia rusa en África. El presidente chino, Xi Jinping, se reunió con el presidente Vladimir Putin en Moscú a principios de este mes y los dos líderes prometieron profundizar los lazos económicos y de amistad entre ambos países, que consideraron “indestructibles”. En febrero, Sudáfrica realizó ejercicios militares conjuntos con Rusia y China justo en el aniversario de la invasión de Ucrania y su ministra de Relaciones Exteriores, Naledi Pandor, declaró que la "transferencia masiva de armas" de Occidente a Ucrania había cambiado la perspectiva de Pretoria y elogió la "creciente relación económica bilateral" del país con Moscú. La EIU dijo que el número de países neutrales con respecto a Ucrania aumentó de 32 a 35, lo que ahora representa casi el 31% de la población mundial. “Algunos países previamente alineados con Occidente, incluidos Colombia, Turquía y Qatar, han pasado a esta categoría ya que sus gobiernos buscan obtener beneficios económicos al comprometerse con ambos lados”, precisó el informe, y agregó que “sin embargo, tanto Rusia como China están subiendo la apuesta al reclutar a aquellos países que no están alineados y son neutrales”. En contraste, el número de países que condenan activamente a Rusia cayó de 131 a 122. El bloque liderado por Estados Unidos y la Unión Europea, que incluye países de “inclinación occidental”, representa alrededor del 36 % de la población mundial y ha exhibido un “fuerte nivel de colaboración en sanciones” junto con un apoyo militar y económico constante para Ucrania, según el informe. Sin embargo, este bloque también representa poco menos del 68 % del PIB mundial, lo que destaca una desconexión emergente entre las economías occidentales ricas y el Sur Global. La directora del programa Pronósticos globales del EIU, Agathe Demarais, le dijo a la cadena CNBC que “la propaganda rusa en los países en desarrollo está funcionando extremadamente bien, avivando el resentimiento contra las antiguas potencias coloniales, y diría que también está alimentando la idea de que las sanciones de los países occidentales están alimentando la inseguridad alimentaria y energética mundial, especialmente en los países emergentes”. Demarais destacó que se percibe en el Sur Global una "hipocresía" hacia las condenas occidentales, dada la historia de la intervención militar occidental, un sentimiento que Rusia ha tratado de fomentar para desviar la atención de sus acciones en Ucrania. En los países desarrollados muchos ven como imposible la idea de que Rusia resulte “atractiva”, pero dijo Demarais que eso es subestimar el poder del mensaje de Rusia y su posicionamiento como salvador de los intereses del Sur. Rusia y China se han presentado cada vez más ante las naciones en desarrollo como alternativas a Occidente, como socios económicos y militares, en el sentido de que ninguno vinculará demandas en torno a la democracia o los derechos humanos a las relaciones diplomáticas. “Hay una falta de voluntad para reconocer que las personas pueden no estar pensando como nosotros, y eso es realmente preocupante”, dijo Demarais. Contrarrestar la propaganda rusa organizada primero requiere reconocer el problema y generar conciencia sobre los objetivos y la efectividad de las sanciones, agregó. La economía y el centro de población más grande que cae bajo la designación "neutral" de la EIU es India, y Moscú afirmó a principios de esta semana que las exportaciones de petróleo a ese país aumentaron 22 veces el año pasado. En el reciente foro de geopolítica del Diálogo Raisina en Nueva Delhi, el ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Sergey Lavrov, fue objeto burlas cuando sugirió que la guerra de Ucrania se “lanzó contra” Rusia, sin embargo, recibió aplausos de apoyo cuando se lamentó de la hipocresía occidental y el doble rasero al destacar la invasión de Irak liderada por Estados Unidos y otras transgresiones occidentales. Rachel Rizzo, investigadora principal del Centro Europeo del Atlantic Council, estaba entre la audiencia y le dijo a CNBC que las perspectivas sobre la guerra eran marcadamente diferentes en India. “Lo que queda claro cuando sales de los círculos de Estados Unidos y Europa es que, para nosotros, la invasión rusa de Ucrania es la pieza central muy clara de gran parte de nuestras decisiones y conversaciones políticas, y luego, cuando hablas con personas que no están en el Estados Unidos o Europa, queda claro que el conflicto es muy regional y una parte mucho más pequeña de un rompecabezas más amplio”, le dijo Rizzo a CNBC por teléfono desde Washington, D.C. Rizzo afirmó que “escuchó decir varias veces que este es un conflicto regional que Estados Unidos y Europa, particularmente Estados Unidos, han hecho global debido a nuestra gran competencia de poder con Rusia y nuestro régimen de sanciones globales”. Dijo también que muchos países en desarrollo están siendo colocados en posiciones en las que "no quieren estar" debido a las demandas de Occidente para alinearse más en el lado de Ucrania, a pesar de que muchas naciones que constituyen el Sur Global en realidad votaron a favor de la resolución de la ONU. condenando la invasión. Estados Unidos afirmó su política exterior en un marco de democracias vs. Autocracias y el problema radica, según Rizzo en que “eso no es un marco con el que muchos países se identifican”. “Es interesante ver cómo las conversaciones que tenemos aquí no necesariamente reflejan lo que está sucediendo en países que creo que son muy importantes para nuestra política exterior y nuestra posición geopolítica”, destacó. También sugirió que era demasiado simplista atribuir el fenómeno principalmente a las campañas de desinformación rusas, ya que esto subestima la agenda y el interés propio de los países. “No todos los países que deciden aceptar las importaciones de energía rusa, o tienen un sentimiento pro-ruso entre sus poblaciones, no todo eso es el resultado de campañas de información rusas o campañas de desinformación”, dijo. Que Estados Unidos no sea visto como el poder benévolo global en esos países es mucho más complicado que la creencia de que eso sea simplemente el resultado de las campañas rusas de desinformación, afirma Rizzo. Y enfatiza que creer eso es “perder mucho de lo que realmente está sucediendo”. (Con información de agencias)