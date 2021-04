Un hombre se quedó en la fila para vacunarse contra el covid-19 a pesar que su auto se incendiaba

Mientras estaba en la fila esperando la primera dosis de la vacuna contra el covid-19, a Rodolfo Giordano le avisaron que su auto estaba incendiándose. Una mujer se le acercó y le preguntó si "el auto que se estaba prendiendo fuego era suyo", a lo que el respondió que no tenía idea, porque desde el lugar donde estaba esperando para entrar al vacunatorio no tenía visión del suceso.

En ese momento fue hacia la esquina para ver en la otra calle, donde ya no quedaban autos en la cuadra. Solamente estaba el suyo en llamas. El hecho sucedió esta mañana en la ciudad de Durazno.

Al ver las llamaradas, llamó a los bomberos, pero se encontraba la línea saturada. Allí aparecieron dos policías. Les dijo que era el propietario del vehículo y consultó si sabían del arribo de los bomberos. Los policías le confirmaron que estaban en camino, Entonces, volvió a la fila, donde había quedado varios lugares atrás, para esperar nuevamente que lo vacunaran, según contó el protagonista del hecho a El Observador.

"Cuando te pasa una cosa as si pensás que es una brujería, algo sobrenatural, porque el afán y el deseo que yo tenía de vacunarme era muy importante", contó Giordano. Añadió que , era increíble que le sucediese algo así en el momento de ir a recibir la primera dosis de la vacuna.

"Hace semanas que consultaba todos los días cuando me iban a dar la fecha, y desde el viernes pasado que me la dieron que estoy imaginando este día. Para mí eso era lo más importante que había, no había un auto en el medio", afirmó.

Giordano, de 76 años de edad, relató que eran muchas las ansias que tenía por recibir la vacuna. "Está teñido de la necesidad personal de preservar la salud y además del deber cívico de vacunarse, por el bien de todos, vacunarse por cumplir con la patria", sostuvo.

El hombre explicó que los daños del incendio los cubre el seguro, aunque dijo que en el momento "no te acordás ni del seguro ni de nada". Su primer impulso fue salir a solucionarlo, pero luego pensó que "lo único importante" era llegar a vacunarse.