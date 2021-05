Un intento de estafa casi le cuesta US$ 2 millones a UTE; el BROU pudo frenar transferencia falsa a Hong Kong

El miércoles 19 de mayo no fue un día como cualquier otro en el Palacio de Luz. A las 10.55, la gerenta del sector Financiera de UTE recibió en su casilla de correo institucional un primer mail que provenía de quien decía ser el gerente general de la empresa.

En ese mensaje se le consultó a la funcionaria encargada de liquidar pagos el saldo aproximado disponible del ente, a los efectos de realizar un negocio que se caratuló de “confidencial”. Una vez la funcionaria respondió a la consulta, llegó otro mensaje en donde se le ordenó realizar una transferencia por un monto total de US$ 1.956.670, y en el que se debía adjuntar como referencia en el correo “factura 2557/8”. También se especificó que el anticipo debía dividirse en cuatro transferencia separadas de US$ 487.088; US$ 495.677; US$ 482.026 y US$ 491.879.

Además, se le indicó a la funcionaria que para poder hablar sobre el tema “sin riesgo” a que se divulgue y para respetar las normas de la operación, era “obligatorio” no hacer comentarios a terceros.

“Es obligatorio no hacer ningún comentario sobre este informe incluso en mi presencia, ni tampoco por teléfono, mensaje o realizar algún comentario a un tercero sobre este tema; únicamente a través de mi correo electrónico privado. (…) Una vez que hayas enviado la orden de transferencia, me avisas, y hay que enviar el justificante”, relata la denuncia presentada por UTE ante el Departamento de Delitos Financieros de Jefatura de Policía de Montevideo y a la que accedió El Observador.

Leonardo Carreño UTE

En una parte de la denuncia, se relata que en cumplimiento de la normativa de UTE, la gerenta de sector Financiera expuso que la operación se debía realizar mediante una liquidación de pago intervenida por el contador delegado del Tribunal de Cuentas, pero atendiendo a las circunstancias -de supuesta confidencialidad- se podía realizar una transferencia con posterior regularización del trámite.

Para eso se solicitó desde el mail falso de Gerencia General un memorándum, el cual fue redactado por el gerente de División Económico Financiera de UTE y la funcionaria antes mencionada. Ese memorándum fue luego devuelto en otro mail apócrifo con la firma falsificada de la presidente de UTE, Silvia Emaldi, autorizando la transacción.

El mismo documento con la orden expresa de quien se hizo pasar por la presidenta de UTE autorizando la operación fue enviado al correo institucional del gerente de División Económico Financiera. Con esa información, los dos funcionaros del área Financiera de la empresa autorizaron la transferencia millonaria hacia una cuenta bancaria en Hong Kong del Hongkong and Shanghai Banking Corporation (HSBC), y cuyo beneficiario era la firma Ailemei Trading Limited.

La denuncia relata que “al notar la maniobra de forma tardía” en la cadena de mails, los funcionarios se comunicaron por teléfono con la presidenta (Emaldi) y el gerente general de UTE, quienes negaron haber dado las autorizaciones y estar involucrados en el supuesto negocio “confidencial”.

La dirección de correo desde donde partieron los mensajes tenía el nombre y apellido del gerente general, pero el servidor era otro muy diferente al institucional de ute.com.uy. Según supo El Observador, el contenido de los correos tenía también un tono coloquial que no se estila en estos casos y que llamó la atención de los funcionarios.

UTE realizó la denuncia penal ante Delitos Financieros de la Policía de Montevideo. Además, logró a través de una intervención del Banco República (BROU), frenar la transferencia millonaria que estaba a punto de efectivizarse hacia el banco de Hong Kong, según relató a El Observador una fuente de UTE.

La empresa informó el jueves que “había detectado y evitado maniobras tendientes a causarle perjuicios económicos a través de órdenes de transferencias apócrifas al exterior, utilizando medios informáticos. Esta maniobra se intentó llevar adelante como una operación de pago a un proveedor del exterior”. Además de la denuncia, el ente dispuso medidas de investigación interna.