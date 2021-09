Un país confiable: el accionar de Uruguay en la producción de semillas

El Instituto Nacional de Semillas (Inase) organizó una serie de charlas para la Expo Prado 2021 que tuvo como objetivo dar a conocer el trabajo del instituto, sus cometidos y resultados; así como la importancia del trabajo con semillas certificadas y las garantías que se le dan a los productores tras los controles realizados.

Este viernes a la hora 9.30 en la Sala de Conferencias se realizará la última charla del ciclo, titulada “Negocio de contraestación en un país confiable”.

En este marco Álvaro Núñez, presidente del Inase destacó a El Observador que hace 11 años Uruguay produce semillas en contraestación para países del hemisferio norte, que necesitan acelerar los procesos de multiplicación de su producción.

Según dijo, estos mercados “nos eligen no solo porque les sirve geográficamente, porque pueden hacer un cultivo fuera de época con materiales muy valiosos, sino porque en Uruguay los materiales están regulados, por lo que no puede haber fugas y confían en que el sistema funciona”.

Calidad por el trabajo

La buena calidad de las semillas uruguayas fue destacada en este ciclo de charlas y Núñez dijo que se da gracias “a todo el trabajo que hay detrás", que incluye controles y acreditaciones que permiten regir el trabajo por estatutos internacionales. “Las acreditaciones nos han permitido tener auditorías con las que nos comprometemos a cumplir y que nos dan esa calidad”, comentó y agregó que eso es parte de lo que hoy permite que Uruguay exporte semillas a Europa y haya comenzado a exportar a China.

Los controles y auditorías forman parte del paquete de herramientas que “muestran que Uruguay trabaja serio y bien”, mencionó y enfatizó en que los resultados de ese trabajo explican la calidad de las semillas.

Comenzamos el ciclo de charlas en @ExpoPrado ¿Por qué somos socios?Intercambiamos sobre las actividades que realizamos, qué beneficios tienen y por qué la #semilla de #calidad es una inversión y garantía para los #productores #agropecuarios pic.twitter.com/LXz08XNNnw — INASE Uruguay (@INASE_UY) September 14, 2021

En juego la genética

Una de las propuestas del Inase para la Expo Prado 2021 fue “Somos valor agregado: 50 años de la certificación de semillas”, una conferencia en la que se disertó acerca de la importancia de la certificación y cómo Uruguay se ha desarrollado en el tema.

"Cuando se habla de certificación está en juego la calidad genética, si digo que una variedad es tal es así y no hay mezclas. Además de tener calidad física en cuanto a pureza y germinación se hace mucho hincapié en el control generacional, lo que permite identificar que esa variedad sea la que dice ser", detalló Núñez.

No todas las semillas uruguayas están certificadas y en ese sentido el presidente del Inase agregó: “Creo que cada cultivo va a ir aumentando la certificación aunque no sea obligatoria porque cada cultivo tiene su tiempo y su proceso. Pero eso no quiere decir que mañana terminemos haciendo todo certificado”.

Ahora ¿por qué somos valor agregado? Conversamos con referentes del sector sobre el objetivo de la #certificación de #semillas

Beneficios adicionales en todos los niveles de la cadena productiva y principales hitos en estos 50 años de certificación en #Uruguay pic.twitter.com/zBBBet5dkX — INASE Uruguay (@INASE_UY) September 14, 2021

Por último, Núñez resaltó la importancia de la exposición organizada por la Asociación del Uruguay, que por el nivel de las conferencias que se han dado en el correr de la semana, de los diferentes expertos que han expuesto sus conocimientos y del intercambio que se ha dado –y continuará hasta el domingo– entre productores, investigadores y visitantes, “ha sido un foco de generación de ideas y líneas de trabajo para el agro nacional”.