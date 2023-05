Un partido donde "hay que tolerar órdenes" y que va a "implosionar" como el Cilindro: la dura carta de renuncia de José Luis Alonso a Cabildo Abierto 

Con una dura carta José Luis Alonso, exdirector de Ancap en representación de Cabildo Abierto, renunció a integrar ese partido político.

En la misiva, Alonso denuncia haber recibido amenazas y presiones para que no ejerciera su libertad de expresión, sostiene que Cabildo es un partido “que ha resultado muy distinto al proclamado” y afirma que hoy se encuentra en una situación de implosión.

“La falta de preocupación percibida y padecida, en los pequeños y grandes detalles –señala- me traen recurrentemente a la mente el Cilindro Municipal, el que sin los cuidados necesarios, terminó implosionando”.

El director de Ancap retrata a Cabildo como “un grupo donde (hay que) tolerar órdenes fuera de orden”, donde las “reacciones fuera de línea se tornan costumbre” y donde se imponen “acciones no consensuadas”.

Alonso asume que cometió un error al haberse sumado “a una estructura sin marca ni trayectoria de respaldo” y adjudica esa equivocación a “exceso de confianza y baja percepción del riesgo”.

El director de Ancap incluye duras críticas a todo lo ocurrido desde que se conoció que la entonces ministra y hoy senadora Irene Moreira entregó viviendas por decisiones discrecionales y al respaldo que le dieron los principales voceros del partido.

Sostiene que el caso fue analizado por una mesa política “que hasta donde conozco no es estatutaria”.

Agrega que se lesionaron principios partidarios, pero Cabildo no ha analizado lo ocurrido en sus órganos competentes. “Hasta el momento, tampoco ha funcionado el cuerpo que debiera analizar la conducta lesionadora de tan pregonados principios constitucionales del partido, involucrado por una integrante en el otorgamiento de acceso a viviendas altamente cuestionado”.

Alonso sostiene que él no violó ningún mandato constitucional cuando dijo que el partido debía acatar las decisiones del presidente Luis Lacalle Pou en el “caso Moreira”. Sus declaraciones salieron al cruce de la de los principales referentes de Cabildo Abierto, que criticaban al presidente e incluso se planteaban abandonar el gobierno en respaldo a la ministra.

El diputado Álvaro Perrone había dicho que denunciaría a Alonso ante la Corte Electoral por violar la Constitución al hacer tales declaraciones en respaldo del presidente, en el entendido que había violado la norma que impide hacer política a los directores de las empresas púbicas.

Alonso es enfático en negar tal acusación y sostiene, en cambio, que solo hizo uso de su libertad de expresión: “No falté en manera ni momento alguno a mis obligaciones constitucionales y está de manera evidente reflejado en todas mis anteriores comunicaciones; sí hice uso de mis derechos constitucionales, y tal parece que el uso de la libre expresión molesta cuando se opta por hacer notar hechos que a mi manera de entender no eran correctos”.

Alonso dice, sin embargo, que no renuncia por la amenaza recibida, sino por convicciones propias: “No solo no reacciono frente a la amenaza, sino que sepan además que no renuncio a mi libertad, ni a ninguno de mis ideales ni principios bajo ninguna presión”.

Tras la carta de renuncia, el director de Ancap incluye una posdata donde señala: “Los ciudadanos de este maravilloso País frente a atropellos, discursos de odio e intentos de acallar nuestras libertades institucionales, de ninguna manera debemos permanecer indiferentes”.

Días atrás, y en medio de esta polémica, Alonso había presentado al presidente su renuncia a seguir integrando el directorio de Ancap, que fue aceptada por el Poder Ejecutivo.