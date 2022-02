¿Un Solo Uruguay o Un Solo Reclamo?

Por Luis Romero Álvarez (fms.com.uy), especial para El Observador

El actual presidente prometió en campaña electoral no subir los combustibles y tampoco subir los impuestos. Es un hecho. Claro, cualquier persona sensata piensa que esas promesas llevan implícitas las naturales cláusulas de fuerza mayor. Hablando de los combustibles, si el petróleo sube a US$ 200 por barril, ¿hay que mantener esa promesa? ¿Sí? ¿Entonces hay que desfondar Ancap como ya se hizo en gobiernos anteriores para luego tener que aportar como capitalización los cientos de millones de dólares faltantes? ¿O hay que subir impuestos para tapar el agujero? ¿O hay que no hacer nada y llevar al país al default y la ruina estilo Argentina?

No hay salidas fáciles, indoloras. No hay almuerzos gratis, decía Friedman, alguien siempre paga. Los que le reclaman en forma irresponsable y a veces mal intencionada al gobierno por haber subido los combustibles 30% en un año casualmente olvidan mencionar que el petróleo subió 50% en ese periodo.

En vez de agradecer que gracias a ventas de energía excepcionales a los vecinos y a ahorros en el despilfarro reinante el gobierno haya conseguido neutralizar parte del impacto de la suba del petróleo, ¿hay que dar palo cuando aguantó subas y también cuando concretó las inevitables?

En esta pobre actitud ha caído la oposición, que no da la medida de un nivel de estadistas, pero también una organización que siempre valoré mucho como Un Solo Uruguay, que yo esperaba manejara mejor sus necesarios reclamos, con mejor discernimiento que criticar cualquier suba por cualquier motivo. Si sigue así, ese movimiento debería pasar de llamarse Un Solo Uruguay a llamarse Un Solo Reclamo.

La verdad es que yo estoy asombrado con los resultados de la conducción económica de este gobierno… yo habría subido coyunturalmente impuestos a la renta para empresas que hayan mostrado ventas excepcionales en pandemia comparadas con sus ventas históricas, porque la crisis hizo perder hasta las ganas de comer a muchos, pero les trajo plata caída del cielo a otros y en emergencia esos deben aportar más; habría agrandado los aportes de los empleados públicos que atravesaron la crisis sin perder puestos de trabajo; habría aumentado por un período limitado los impuestos a los bienes de lujo.

En fin, yo habría incumplido la promesa de no aumentar impuestos porque en una situación de fuerza mayor, como la pandemia, no valen las promesas hechas para tiempos normales.

El gobierno decidió cumplir esta promesa incluso ante situaciones tan adversas como las vividas y además bajó el déficit fiscal del 6% al 4,1%, pese a la baja de la recaudación fiscal del 2020 y los desembolsos excepcionales por la pandemia en el periodo.

Sinceramente, si uno entiende algo de economía y tiene buena fe, sólo puede felicitar y agradecer al gobierno por su gestión, no dar palos con mezquindad si sube combustibles menos que la suba del petróleo.

Es cierto que existen reclamos válidos que se le pueden presentar al gobierno: mirando desde el agro, es tiempo de terminar con la carga fiscal a pequeños productores con sus familias radicadas en el medio rural, su aporte a la recaudación fiscal es insignificante pero para esas familias esos pesos ayudarían mucho para mantenerse allí produciendo, que es lo que todos dicen que quieren y nadie hace nada para intentarlo. Y una familia viviendo y trabajando en el campo creo firmemente que es un activo valioso para toda la sociedad.

También hay que reclamarle al gobierno mejorar la sanidad, simplificar y eliminar trámites y costos absurdos que enfrenta el sector, lograr reducción de aranceles de nuestros productos, lograr que los insumos aquí valgan como en Brasil y Argentina... si no, ¿para qué queremos Mercosur?

Hay mucho que reclamar y mucho que agradecer por la muy buena gestión lograda hasta ahora.

Lo único que no se puede es reclamar por una suba de combustibles inevitable.