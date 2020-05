Cada situación histórica, cada crisis, tiene su hic et nunc, su aquí y ahora. También sus propias causas y sus propios contextos, y genera sus propias consecuencias. Si bien la historia no se repite puntualmente, entre otras cosas porque al menos la cronología es diferente, siempre deja lecciones. Y cada lección debe ser leída atentamente, para saber lo qué hacer con ella: tomar lo que se cree que sirve, en todo o en parte, desechar lo que se cree que no sirve, también en todo o en parte.