Un tribunal británico indemnizó a un irlandés torturado por el ejército en 1972

El Tribunal Superior de Belfast indemnizó con más de £ 1,3 millones de libras a un hombre que, a la edad de 18 años, fue torturado por personal militar británico para que confesara falsamente que había asesinado a un soldado, convirtiéndose en el último hombre en ser condenado a muerte en Irlanda del Norte.

Holden, que era chef practicante cuando fue arrestado en 1972, fue llevado a una escuela primaria de West Belfast, que había sido requisada como base por los paracaidistas británicos, donde miembros del regimiento lo amenazaron, agredieron, encapucharon y ahogaron.

Si bien la sentencia de muerte fue conmutada por cadena perpetua, Liam Holden, que murió el año pasado a los 65 años, pasó 17 años en la cárcel antes de ser absuelto hace diez años de todos los cargos y recibir £ 1 millón por daños sustanciales.

Los descendientes de Holden recibieron ahora £ 350.000 más con cargo al Ministerio de Defensa (MoD) por la práctica del “submarino” (waterboarding), un término que sólo se volvió común después de que esta forma de tortura se usara contra los detenidos estadounidenses en Guantánamo.

Los documentos desclasificados encontrados por el Centro Pat Finucane (PFC) en los Archivos Nacionales fueron entregados al tribunal junto con los testimonios personales de otras víctimas de tortura entregados a la Asociación de Justicia Legal (ALJ).

El ALJ se formó en la década de 1970 y se disolvió en la década de 1990 después de recibir más de 4.000 declaraciones de personas que denunciaban abusos contra los Derechos Humanos por parte de la Policía y los soldados británicos en Irlanda del Norte.

Los documentos establecían que el uso de descargas eléctricas, agresiones sexuales y otras formas de tortura eran infligidos rutinariamente a los detenidos.

El gerente de defensores de la PFC, en una declaración jurada entregada a la abogada de Holden, Patricia Coyle, declaró que el taoiseach irlandés (el titular del gobierno de Irlanda del Norte), Jack Lynch, había informado al primer ministro británico Edward Heath sobre este uso de la tortura en noviembre de 1972.

El acta de su reunión registra que un hombre con epilepsia, distinto de Holden, “había sido obligado a acostarse boca arriba en el suelo, le habían puesto una toalla mojada cubriéndole la nariz y la boca y le habían echado agua para darle la impresión de asfixia”.

Lynch le dijo también a Heath que el sacerdote Des Wilson, en el oeste de Belfast, le había informado que los católicos locales estaban tan frustrados por los malos tratos del ejército británico que “ya no pensaban que valía la pena” quejarse y que él mismo había sido “golpeado por el Ejército”.

En una audiencia judicial en Belfast la semana pasada, la indemnización de Holden fue aumentada en £ 350.000 libras adicionales por agresión, daño psicológico, trato inhumano y degradante, enjuiciamiento malicioso, mala conducta en un cargo público y encarcelamiento falso.

El juez describió el testimonio dado por Holden antes de su muerte el año pasado en el que describió el submarino y su impacto en su salud mental y física. La consecuencia de esa tortura fue que sufrió miedo al agua durante mucho tiempo, incluso hasta el punto de tener miedo de usarla al afeitarse o ducharse.

El juez también describió evidencia médica experta sobre cómo la continua negativa del Estado a reconocer su papel había impactado en la salud mental y física de Holden. En una audiencia anterior, él había dado evidencia de que sólo una disculpa lo aliviaría.

“No me importan los soldados que me torturaron”, había dicho en la corte. “No me importa la condena. No me importan los años en la cárcel, porque nunca podré recuperarlos, El cierre que quiero es un documento que diga ‘sabemos que es inocente’".

Holden continuó en aquella oportunidad: “Tienen los documentos para demostrar, sin lugar a duda, que soy inocente, y de ahí viene el odio. Tengo que luchar en cada paso del camino para conseguir un trozo de papel. El caso nunca se resolverá por mí hasta que eso salga a la luz. Siento que todavía piensan que soy culpable. Quiero que se reconozca que estoy diciendo la verdad. Sé que tienen los documentos para demostrar que soy inocente. Quiero que un soldado diga ‘Nosotros hicimos esto’”.

En un segundo caso, al que se hace referencia en la declaración jurada del PFC, que también se encuentra en el archivo de la Asociación de Justicia Legal, se detalla que un hombre fue colocado encima de una mesa y retenido allí por oficiales de la Sección Especial de la Policía Real del Ulster (RUC). La víctima dijo: “Me colocaron la cabeza sobre el costado de la mesa mientras me echaban agua por la nariz. Fue entonces cuando acepté firmar. Me dijeron que era eso o me iban a disparar”.

La declaración jurada de PFC también cita a la madre de un joven a quien cuatro soldados le habían sostenido los brazos y las piernas mientras envolvían una toalla alrededor de la cara.

“Luego vaciaron agua sobre la toalla que tenía alrededor de la cara y comenzaron a presionarla. Tenía la sensación de que se estaba asfixiando o se estaba ahogando”.

El Ministerio de Defensa conocía en ese momento que se infligían torturas a los detenidos y que una de ellas consistía en la práctica del “submarino”.

La PFC ha encontrado un documento desclasificado de fecha 14 de diciembre de 1976 en el que se admite que se debe ofrecer un arreglo extrajudicial porque un hombre había sido sometido a un “tratamiento de descargas eléctricas”.

Hubo pruebas médicas "amplias" de "golpes fuertes" y "ninguna perspectiva de una defensa exitosa".

Además del submarino y las descargas eléctricas, el ejército británico utilizó otras formas insidiosas de tortura, incluidas las de naturaleza sexual documentadas en los archivos de ALJ. Las víctimas se resistían a hablar o documentar este trato particularmente humillante.

Sin embargo, hay documentación de hombres que tenían tacos de billar y otros instrumentos, incluido un tipo de dispositivo eléctrico para arrear ganado, insertados en el ano, e incluso un caso en el que se vertió vinagre en el orificio anal de un hombre.

En medios vinculados a estos casos de revisión del pasado, se estima que, si alguna de esas personas se presenta, alentada por el resultado del fallo a favor de Holden, tal vez el Ministerio de Defensa se encuentre desembolsando nuevamente dinero del erario público.

(Con información de agencias y medios locales)