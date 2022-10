Una app hecha por liceales y para liceales: eso es Linfo, el proyecto del liceo 54

En Linfo los estudiantes encuentran desde mapas de la zona del liceo hasta exámenes de años anteriores, para facilitarle el estudio a aquellos que se llevan la materia a febrero. Además de enlaces útiles y libros en formato digital, hay mucho contenido generado por los propios alumnos: poesías, entrevistas y comentarios diversos. En breve habrá también recetas de cocina, ya que una de las primeras actividades propuestas a partir de la app es un concurso de recetas de milanesas.

Linfo, que por ahora está disponible solo para celulares con sistema Android, fue desarrollada y dotada de contenido por estudiantes del ciclo básico, orientados por cuatro profesores que se ofrecieron para trabajar en el proyecto.

La aplicación fue presentada a los estudiantes de primero este lunes, en el gimnasio del liceo, en una reunión donde los responsables del emprendimiento –estudiantes y profesores- explicaron cómo lo hicieron y fueron ovacionados.

Linfo nació como una apuesta de la dirección del Liceo 54, ubicado en Agraciada y Enrique Turini, en el Prado. Las autoridades de la enseñanza habían eliminado las horas de tutorías. En su lugar, cada liceo podía presentar proyectos que recibirían horas de apoyo por parte de Secundaria.

Leonardo Haberkorn

Los estudiantes del liceo presentaron la aplicación en el gimnasio

“Muchos liceos no presentaron proyectos, pero nosotros creímos que valía la pena hacerlo”, dijo a El Observador Alba Morales, la directora del 54. “Muchos liceos dijeron que no querían un proyecto, que no querían esas horas. Y yo soy de la vieja escuela: más vale tener algo en el bolsillo que no tener nada”, coincidió el subdirector Jorge González.

El liceo postuló un proyecto que en abril recibió el visto bueno de Secundaria, que le otorgó 40 horas pagas. Se podía contar con hasta cinco docentes, con la condición de que tuvieran disponibilidad horaria. Cuatro profesores se mostraron interesados en participar: Mario Pisani y Laura Lezama, docentes de matemáticas; Laura Barufaldi, de dibujo, y Fernanda San Román, de ciencias físicas. La inspección les pidió que pusieran énfasis en áreas donde los estudiantes tienen problemas: escritura, lectura, hablar en público, comprensión lectora.

El proyecto comenzó con la intención de desarrollar una revista digital, pero en las reuniones de coordinación fue modificándose hasta llegar al planteo de hacer una app para celulares, algo más novedoso y de uso mucho más habitual y frecuente para los adolescentes.

A pesar de que participar no ofrecía ningún crédito académico concreto para los estudiantes, los interesados en participar fueron 42.

Orientados por los docentes, algunos de los adolescentes trabajaron en el desarrollo de la app y otros en crear sus contenidos.

“Tuvimos suerte”, dijo el subdirector González. “Encontramos estos cuatro profes que son espectaculares, que laburan como unas máquinas. Hicimos un grupo de WhatsApp para impulsar esto y desde mayo estamos los siete días de la semana, 24 por 24”.

Los profesores trabajaron mucho más que las 40 horas presupuestadas, incluyendo labores desarrolladas los fines de semana.

“A nosotros el Estado nos pagaba una hora por semana, pero trabajamos cuatro. Tres horas gratis porque estamos comprometidos con esto y es la única manera de que salga: invertir mucho tiempo nuestro”, agregó el subdirector.

En la aplicación ya hay subidos diferentes contenidos surgidos del interés de los estudiantes: desde comentarios sobre la poesía de Delmira Agustini a una entrevista a un docente de equitación.

El nombre Linfo fue creación de una estudiante, que propuso combinar las palabras liceo e información. Se descartó ponerle alguna referencia al 54 (el número de la institución) porque se tiene la ambición de que la app también pueda ser descargada por estudiantes de otros centros.

Como punto de partida, la idea es que la mayor cantidad posible de estudiantes del liceo 54 se sume a la generación contenidos.

“¡Sorprendan a los profes! ¿Qué les parece hacer un tik tok de historia?”, desafió a los estudiantes la profesora Lezama, una de las coordinadoras del proyecto.

La tarea no es fácil, porque no todos están de acuerdo con este tipo de desarrollos, dijo González: “No tenemos el apoyo de la mayoría de los docentes. Ha costado un poco imponerlo, mostrar lo que hacen los gurises, aún entre los colegas cuesta”.

La enseñanza a través de proyectos es uno de los puntos controvertidos de la actual reforma educativa.

El camino, en este caso, ha sido la recompensa. Muchos alumnos con problemas de atención y de socialización en el día a día habitual del liceo, en el trabajo para desarrollar la app encontraron la motivación y el entusiasmo para vencer sus dificultades y participar a la par que el resto.

“Hemos visto cosas impagables, como un chico que nunca hablaba y aquí se integró a trabajar como uno más”, señaló el subdirector. Y se mostró decidido a apostar a otros proyectos de este tipo: “A los gurises les falta hacer, hacer, hacer. Tienen muchos ratos de ocio”.

Tras culminar la presentación de la app para los estudiantes de primero, González entregó un par de pelotas –compradas de su propio bolsillo- como premio a quienes cumplieran algunas consignas relacionadas con la app.

Se trató de un incentivo para que todos la descargaran y aprendieran a usarla.

Una de las pelotas se la ganó el primer grupo que subió a la app una selfie en la que se veía que la aplicación estaba abierta en la pantalla de sus celulares. La otra pelota la obtuvo el primer estudiante que envió un mensaje con un comentario sobre la app. El ganador fue Miguel Rodríguez. Su comentario fue: “Nos encantó muchísimo. Es un gran proyecto”.