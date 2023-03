Una etiqueta para saber cuánto consume tu auto y las rutas eléctricas que esperan por inversiones privadas

En los últimos días el gobierno anunció que los vehículos livianos van a tener etiqueta de eficiencia energética. Sí, como leíste. Tal como sucede cuando se compra un calefón o una heladera, los autos tendrán una etiqueta que permitirá conocer cuánto consume el vehículo y este parámetro ya se proyecta como un factor clave a la hora de decidir la compra.



La Asociación de Comercio Automotor del Uruguay (ACAU) participó en la elaboración del decreto. Su presidente, Ignacio Paz, asegura que la finalidad es la eficiencia energética y que esta normativa está en consonancia con una preocupación que ya se da de forma natural en el mercado.



"Hay una conciencia mayor respecto a la eficiencia y también el precio del combustible obliga a pensar en la eficiencia del bolsillo, no solo energética", cuenta Paz.



Si bien el consumo de combustible ya es una variable que define la decisión de compra, la etiqueta lo hace aún más visible como pasa actualmente, por ejemplo, con las estrellas de seguridad de Latin Ncap.



"La etiqueta va a estar en todos los lugares que haya un vehículo exhibido entonces se va a poder fácilmente comparar", dice Paz a propósito de los cero kilómetro que ingresen al país a partir del 17 de setiembre del 2024, como dispone la normativa impulsada por el Ministerio de Industria, Energía y Minería.



Desde el lado de las empresas no es necesario hacer grandes cambios dado que este mecanismo ya se usa en otros países. "En el decreto está fijado cómo deben hacer para que todos regulen de acuerdo a los mismos estándares", explica Paz.



Cabe destacar que la eficiencia energética se ha convertido en prioridad para las automotrices en el último tiempo. De hecho, General Motors invierte a nivel global alrededor de 35 mil millones de dólares en este sentido, según precisaron desde la compañía. El resultado ya se empieza a reflejar en esas latitudes, puesto que recientemente su Onix Plus 1.0 fue elegido como el sedan más eficiente en el programa brasileño de etiquetado vehicular.