Una frase de la uruguaya Agustina Sartori para motivar tu lunes

La clave de Sartori para hacerse un lugar y salir adelante en Silicon Valley fue precisamente el aprender de sus propios errores, fundamentalmente en el relacionamiento con los inversores.

Para Sartori, además de tener mucha resiliencia, para emprender (y se podría decir que también para avanzar en ámbitos laborales) se necesita ser humildes: "Si no reconocemos lo que no sabemos, nos damos contra la pared y no funciona. Hay que dejar el orgullo de lado, y mirarse desde afuera, ver qué no está funcionando y no tomárselo personal".

Además recomienda encontrar "catalizadores de crecimiento", aquellas personas de las que siempre se puede aprender algo y que te ayudan a mejorar.