Una frase de Pablo Brenner que motivará tu lunes

Es ingeniero y referente en la tecnología high tech, tiene una visión crítica de cómo se estructura la educación en Uruguay, sobre todo porque considera que se condiciona al alumno de antemano. Es mentor e inversor, y en el año 2014 fundó la compañía de software Collokia y actualmente trabaja en Endeavor.

Pablo Brenner estudió ingeniería en computación en el Instituto de Tecnología de Israel, pero unos meses antes de embarcar rumbo al país, la universidad le comunicó que por ciertas complicaciones no podría empezar a estudiar hasta dentro de seis meses, según una entrevista del diario El País en el 2017.

Sin embargo, el empresario no lo dudó un segundo y se tomó el avión. "No hay que tomar el primer no. Hay que saber que a veces las cosas, si no se dan, no son tan graves. Siempre puede haber otra vuelta para hacerlas".

Además contó que, en su momento, consideró que no podía resolver nada desde Uruguay y, en caso de que no pudiera estudiar, intentaría hacer algo alternativo durante los seis meses.

Finalmente aclaró entre risas que su madre no supo hasta hace unos pocos años y cuando se enteró "se enojó un poco", comentó el empresario.