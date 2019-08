Una frase de Walt Disney que motivará tu lunes

Walt Disney fue un soñador que convirtió su fantasía en realidad y al hacerlo hizo soñar también al mundo entero. Disney fue un dibujante norteamericano, creador de las primeras películas de dibujos animados y del imperio industrial que lleva su nombre dedicado al entretenimiento.

En su tiempo fue considerado por muchos como un caricaturista que no destacaba, pero perfeccionó la técnica del dibujo animado, llevando el dibujo del papel hasta la pantalla grande con la proyección de Blancanieves y los siete enanitos en 1937, la primera de varias películas exitosas que marcaron a varias generaciones.

En la serie de biografías de personajes How to Be Like, Pat Williams abordó la historia de Disney. Allí se le atribuyen varias reflexiones sobre la perseverancia y el poder de los sueños como motor para alcanzar el éxito.“Todos tus sueños pueden hacerse realidad si tienes el coraje de perseguirlos”, dijo en una entrevista que recoge este libro.

Esta famosa frase de Walt Disney demuestra su filosofía como ser humano y como empresario. A pesar de las dificultades que vivió su empresa -incluyendo guerras, huelgas y caída en bancarrota-, el creador de Mickey Mouse nunca se dio por vencido.

Uno de sus más grandes sueños fue crear un parque de diversiones, al que dedicó los últimos años de su vida. Desde 1940 tuvo la idea de construir un parque de atracciones para que sus empleados y sus familias se divirtieran en su tiempo libre. Con el tiempo, este modesto proyecto se convirtió en Disneylandia.