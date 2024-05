Una lesión sorpresiva de Britney Spears disparó nuevos rumores sobre problemas en su vida privada: qué le pasó

Britney Spears quedó envuelta en rumores nuevamente, esta vez por una lesión que sufrió en las últimas horas y que, aunque ella catalogó como un accidente, tiene a sus seguidores especulando con problemas más graves que salen de su círculo íntimo.

La situación se disparó cuando este jueves se divulgó que la cantante estadounidense tuvo que ser asistida en su apartamento del Chateau Marmont en Los Ángeles durante la madrugada. En primera instancia, a partir de unas fotografías capturadas por paparazzi donde se la ve en silla de ruedas y versiones que circularon entre medios sensacionalistas de ese país, Spears habría tenido una pelea con su novio, Paul Richard Soliz, tras la que necesitó de la asistencia de paramédicos.

Desde el Departamento de Bomberos de esa ciudad, además, se confirmó que se recibió una llamada en donde se alertaba sobre una situación similar de parte del entorno de Spears.

Sin embargo, fue la propia intérprete de Oops!... I did it again quien desmintió esos rumores en una publicación en su cuenta de Instagram, en la que aseguró que se lesionó un tobillo al intentar una prueba física.

"Anoche me torcí el tobillo como una idiota, solo para mostrar un truco. Intenté dar un salto en la sala del Chateau Marmont y me caí. Me avergoncé, y eso es todo”, escribió.

“La noticia (de la pelea) es falsa. Me torcí el tobillo y los paramédicos se presentaron en mi puerta ilegalmente. Nunca entraron a mi habitación, pero me sentí completamente acosada. Por supuesto, eso provocó un gran escándalo que era innecesario porque todo lo que necesitaba era hielo. En realidad, el tobillo no está muy bien, pero son cosas que suceden”, aseguro.

Por otro lado, también acusó a su madre, Lynn Spears, con la que está distanciada, de llamar a la ambulancia para generar los rumores posteriores.

“Sé que mi mamá estuvo involucrada. No he hablado con ella en seis meses y llamó justo después de que sucediera el accidente, antes de que se conociera la noticia. Ya me tendieron una trampa como esta hace mucho tiempo. ¡Ojalá tuviera abuelos! ¡No la soporto! No me importa decirlo”, concluyó.