Una megaestrella de la belleza y el maquillaje en YouTube hace una revelación inesperada: "Soy trans"

NikkieTutorials es una de las cuentas de tutoriales de maquillaje más importantes de YouTube. Lo dirige una chica –Nikkie de Jager– de origen holandés que tiene más de 12,5 millones de suscriptores en su canal dentro de la plataforma.

La joven –que suele maquillar para las cámaras a celebridades de la talla de Kim Kardashian o Lady Gaga– sorprendió a sus seguidores este lunes con un video en el que le contaba al mundo entero que es una mujer trans.

"Este video es realmente aterrador, pero también muy liberador. Quería compartir esta parte de mí con ustedes desde hace mucho tiempo, pero nunca encontraba el momento correcto de hacerlo. Soy NikkieTutorials, soy yo misma, no necesito etiquetas, soy lo suficientemente libre como para seguir mi propio camino. Pero si tengo que ponerme una etiqueta es la de mujer transgénero", dijo la joven en el video, que ya tiene más de 17 millones de reproducciones.

Sin embargo, Nikkie de Jager contó que aún no estaba lista para hacer el anuncio y que fue víctima de chantaje. Personas le escribieron diciéndole que estaban al tanto de cuál fue su género al nacer y que filtrarían la historia a la prensa si ella no les pagaba. Decidió, entonces, que lo mejor era salir a contar ella misma lo que estaba sucediendo. "Lamento que haya personas tan desagradables que no quieran respetar el verdadero ser de alguien", declaró.

Luego de su declaración pública, fanáticos, celebridades y hasta el propio gobierno holandés publicaron en redes sociales mensajes de respaldo a la joven. Por ejemplo, Ingrid van Engelshoven, ministra de Educación, Cultura y Ciencia de Holanda, tuiteó: "Sos realmente libre si podés ser quien sos. Los modelos a seguir son de gran importancia para la emancipación. NikkieTutorials es un ejemplo a seguir. Gracias. Valiente".

La transición de Nikkie comenzó cuando ella era muy chica. "Nunca entendí por qué tenía que tener el pelo corto y usar pantalones", recordó. Así fue que empezó a jugar con muñecas y pintarse las uñas. Cuando cumplió seis años, la youtuber cambió todo su ropero y se dejó crecer el pelo."Me sentía estupenda. Los profesores me apoyaron mucho, algunos compañeros de clase lo entendieron, y otros no", explicó. A los 14 se aventuró en los cambios físicos, que incluyeron la ingestión de hormonas. Luego, a los 19 años, se sometió a una operación de cambio de sexo y finalmente empezó a vivir la vida que ella quería, según contó.

Nikkie dijo en su cuenta de Instagram que las reacciones al video la sorprendieron. "Tenía muchos escenarios diferentes en mente, pero nunca me atreví a soñar con esto. ¡Muchas gracias! Leeré, absorberé y procesaré todo durante el resto del día", subrayó.