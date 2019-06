Una palabra calza justo para definir el arranque de las ventas de Plaza Rural

“Espectacular”. Esa fue la palabra elegida por Ricardo Stewart, integrante de Plaza Rural, cuando El Observador lo consultó sobre cómo definiría a la primera jornada de ventas en el marco del 208° remate del consorcio, desarrollada este miércoles 12.

“Fue un remate muy bueno, muy ágil, se colocó el 100% de lo que se ofertó y con subas en casi todas las categorías, quedamos muy contentos”, analizó.

Consultado sobre sus expectativas para la segunda jornada de venta, que se desarrollará este jueves desde la hora 9 como siempre desde el hotel Cottage y con el soporte financiero del BROU, puntualizó que “es de suponer que sea un día bueno, aunque nunca las categorías del segundo día tienen la dinámica de las del primer día”.

No obstante, añadió, “esperamos una demanda sostenida, con los valores del momento, no necesariamente con subas, la invernada está reflejando otra cosa, el precio del ganado gordo está muy firme y eso hace que la reposición y los negocios cortos como los del primer día estuvieran también muy firmes; para este jueves hay otras categorías, negocios más largos, entonces igual esperamos valores buenos aunque no necesariamente reflejen todo lo bueno de las ventas del primer día”.

El valor de los informes de los inspectores

Finalmente, Stewart señaló otros factores que ambientaron una actividad comercial positiva: “la calidad de los ganados, el volumen de la oferta y algo que cada día el productor ve con mejores ojos, los informes de los inspectores, la calidad y seriedad de esos informes, ese es un servicio que brinda Plaza Rural, un diferencial y un valor fuerte como otros, como la ventaja de la preoferta y la financiación”.