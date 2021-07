Una semana de recuperación para la soja: volver a los US$ 500

El informe trimestral de área de siembra y stock de granos de Estados Unidos (EEUU) disparó nuevamente los precios. El mercado esperaba una corrección a mayor superficie sembrada en maíz y soja desde la proyección de marzo, ya que tanto los precios como buenas condiciones para sembrar parecían dar la posibilidad de que en los dos cultivos se hubiese sembrado más de lo inicialmente previsto.

Pero ese no fue el caso. EEUU mantuvo el área de soja y dejó el área de maíz muy por debajo de lo que el mercado esperaba.

El área fue modificada de 36,87 a 37,51 millones de hectáreas, pero la expectativa era 37,95 millones de hectáreas.

Un disparador de precios

En el caso de la soja, el área incluso fue levemente reducida. Quedó en 35,43 millones de hectáreas, frente al dato de marzo, de 35,45 millones, lo que sorprendió al mercado que esperaba 36 millones.

La respuesta fue una disparada de precios que devolvió a la soja a los US$ 500 y algo más este viernes. Y tal vez más importante que eso, da sostenibilidad a los altos precios hasta el año próximo. Con un área menor a la que el mercado esperaba, el clima en EEUU pasa a ser crucial.

Los cultivos en EEUU están divididos en dos áreas muy distintas, el este de la zona agrícola viene muy bien, pero en el oeste falta agua y la ola de calor amenaza a los cultivos.

Mientras tanto en Brasil el maíz también está muy amenazado ahora por la ola de frío que llevó temperaturas bajo cero al centro del país y amenazan aún más al complicado cultivo “safrinha” el principal de maíz en el país norteño. Faltará maíz en América del Sur también.

El marco firme de precios parece entonces desde esta semana mucho más sólido de cara al año próximo. La soja ya puede venderse para la próxima cosecha sobre los US$ 475.

Entre tanto los cereales se independizan en lo local de Chicago al menos en el caso de trigo, maíz y arroz. Los arroceros justamente lograron un precio provisorio de US$ 12,30 por bolsa de 50 kilos. Un estímulo adicional para un cultivo que puede aumentar su área en unas 20 mil hectáreas este año.

Sigue la firmeza en el mercado de maíz y trigo, con cotizaciones cercanas a US$ 250 puesto en destino y la cebada si, movida por Chicago también repuntó a los US$ 245, mientras que la colza que tuvo un fuerte aumento en el área este año sigue siendo en cierta forma el cultivo estrella del invierno con cotizaciones en el orden de US$ 550, el cultivo ya implantado y en pleno desarrollo.

Esta próxima semana es crucial para culminar la plantación de trigo y cebada y avanzar con lo que falta cosechar en maíz de segunda y sorgo.

