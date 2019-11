Una tardecita emprendedora con historias de Casciari y un camión de flores

"Acá se reúne el ecosistema emprendedor”, decía el director del CIE de ORT, Enrique Topolansky, a Mauricio Pintado, un rato antes de que se anunciaran los premios y se enterara de que su emprendimiento, Zafrales, había obtenido el primer lugar en los EmprendO 2019.

De fondo, se oían las melodías de los músicos de la Orquesta Juvenil del Sodre Este año la cita tuvo lugar en Casa Oddone Celebrating Style, ubicada en la calle Carlos María de Pena, en el corazón del Prado. Al decir de la gerenta de Marketing de El Observador, Ana Inés Maranges, el evento “se tenía que hacer en Casa Oddone no solo por la belleza del lugar, sino por su historia”.

La vida de sus propietarios, Javier Artigas y Alejandra Oddone, tuvo un antes y un después cuando en el 2015 le salvaron la vida al escritor argentino y fundador de la revista Orsai, Hernán Casciari. Sufrió un infarto mientras se hospedaba en la casa que había alquilado a través de Airbnb.

Oddone, por su parte, contó los momentos tensos al llevar a Casciari al hospital. “En 17 minutos hice un recorrido que normalmente se hace en 40”, dijo entre risas. Incluso en un semáforo se topó con un patrullero y puso en práctica su experiencia trabajando en el departamento de Relaciones Exteriores del Senado. Le pidió que armara una cápsula alrededor de su auto, es decir, una caravana de autos y motos que le permitieron recorrer los últimos kilómetros a toda velocidad, sin parar por nada.

Luego de que los médicos lograron estabilizarlo, Oddone se enteró de que el escritor no tenía dinero para pagar la intervención. “Le dije: ‘Vos quedate tranquilo, no pasa nada’. Y me di media vuelta para llamar a Javier como loca, diciéndole que teníamos que conseguir US$ 35 mil, que, si no, el tipo se moría”, exclamó provocando la carcajada de todo el público.

Finalmente, el argentino se salvó y la reseña que escribió sobre su estadía en la casa provocó que el cofundador de Airbnb, Joe Gebbia, visitara Montevideo a principios de 2016. “Fue un orgullo y algo que jamás esperábamos”, subrayó Artigas.

Cuando la pareja contó la historia a los asistentes hubo momentos de emoción, como cuando Artigas, fundador de Connectus Medical, repasó las peripecias que vivió por su enfermedad renal.

“Sin mi esposa, mis hijos y mi familia, yo estaría muerto”, señaló en su discurso, mientras acotó que a la enfermedad se le sumaba la pésima situación económica que vivía la familia por ese entonces.

Al tiempo que sostenía en sus manos la placa de segundo lugar en los EmprendO 2015, también rememoró cuando perdió el primer puesto con la aplicación Reservatelo.

Para finalizar, Alejandra Oddone recordó la “nueva etapa” de su casa. En el marco de su emprendimiento Casa Oddone Celebrating Style, que brinda servicios de organización y decoración de casas, la casona del Prado es ahora escenario de workshops temáticos.

La entrega de premios

Acto seguido llegó el momento más esperado de la tarde: la entrega de premios, a cargo de la editora de Café y Negocios, Gabriela Malvasio.

Con el 21% de los votos entre los 10 finalistas, Mauricio Pintado y Rodrigo Pereira se coronaron como los grandes ganadores de la jornada.

Los fundadores de Zafrales –plataforma que se encarga de unir empresas con trabajadores temporales– ganaron una campaña gratuita de avisos, tanto en la edición impresa como en el sitio web de El Observador, y también se llevaron un regalo de Colonia Express.

Soraya Peyre, la fundadora de Flower Power que ganó el EmprendO 2018, les entregó el premio.

Pintado señaló que nunca esperaron ser los más votados pero que fue una “grata sorpresa, porque reafirma que hasta ahora venimos haciendo las cosas bien. A pesar de las dificultades que tiene esto de emprender y que todos ustedes las saben muy bien”.

En tanto, con el 17% de los votos, el segundo lugar se lo quedó Pablo Pirotto y Juan Bentacur de la mano de Topsulin. El dispositivo electrónico, desarrollado por Glucosee, permite que los insulinodependientes mantengan un registro diario de algunos valores como glucosa, carbohidratos e insulina inyectada.

Pirotto –quien padece diabetes– dijo al recibir el premio que desde un principio supo que tenía que hacer algo con su enfermedad. “Fue a través de la actitud emprendedora que encontré la manera de canalizar las ganas de ayudar a quienes padecen diabetes”.

Los emprendedores se tomaron la foto con el exdirector de Ingenio, Rafael García, quien se encargó de darles la plaqueta.

Luego, con el 15% de los votos entre los diez finalistas, Daniela Sosa y Tatiana Fosalba recibieron el premio al tercer puesto por el emprendimiento Integratic.

“Es una verdadera sorpresa, nunca pensamos que pudiéramos llegar al podio”, comentó Fosalba. Junto con su compañera, promueven el uso de la robótica y la tecnología aplicado a la educación. Además, agregó que fue un gran desafío emprender en el rubro de la educación y hacer entender que su negocio es más que robótica. “Ayudamos a que los demás aprendan mediante tecnología. También ellos nos enseñan a enseñar”, subrayó.

El coordinador de la incubadora Gepian, Diego Hernández, fue el encargado de entregarles el galardón.

Espíritu de emprender

Otra de los emprendimientos premiados fue Libertaria. La compañía que se encarga de hacer sidras artesanales recibió el premio al espíritu emprendedor votado por el equipo de Café y Negocios. Diego Herrera señaló que este tipo de reconocimientos “es un impulso para seguir adelante y un envión de energía para seguir trabajando tras un sueño”.

La jornada terminó en un clima distendido, tomando cerveza tirada gracias a la presencia de Zillertal y con una gran mesa de productos de Centenario.

Por otra parte, a la entrada de la casa pudieron verse algunos de los últimos modelos de la marca Chery, en donde algunos de los emprendedores fueron entrevistados para las redes de la marca.

Los invitados se fueron con un ramo de flores de Flower Power, que entregó la emprendedora Soraya Peyre junto a su pintoresco camión de reparto de flores.