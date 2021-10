Una vaca Brangus rematada por Zambrano fue cotizada en US$ 40.800 y la compraron desde México

Zambrano & Cía estuvo a cargo del remate de Brangus de El Coraje, que “estuvo muy bueno”, comentó a El Observador Alejandro Zambrano. En esta oportunidad el escritorio vendió el 50% de una ternera en US$ 20.400, lo que hizo que el animal haya sido cotizado en US$ 40.800. La cabaña Sendero Red Brangus, de México, fue la compradora.

El ejemplar, llamado Agustina, es hija de una vaca muy simbólica para El Coraje, explicó el rematador. De esta madre también se vendieron tres paquetes de embriones.

El remate se realizó en el establecimiento El Coraje, de Bove Itzaina Hermanos, ubicado cerca de Sarandí del Yí, y se dio en un contexto de lluvia “impresionante”, mencionó Zambrano; como se sabe las lluvias siempre son bienvenidas por el buen impacto que suelen generar en la producción agropecuaria.

La venta, en la que también participó el Escritorio Aramburú, “se movió muy bien y fue un éxito total”.

Hubo compradores nacionales y también internacionales. Algunos clientes participaron desde México, Paraguay, Ecuador y Brasil, pero hubo otros, como unos propietarios de cabañas argentinas, que se acercaron al lugar a comprar.

Zambrano destacó que los reproductores se comercializaron de muy buena manera y que los clientes reconocieron la genética. “Una vez que arrancaron los toros fue un fuego”, agregó.

En esta oportunidad se pusieron a consideración toros, donantes, embriones y dosis de semen.

Los machos se vendieron, en promedio, a US$ 4.565, las hembras a US$ 9.973, los embriones a US$ 850 y las dosis de semen a US$ 18.

A continuación los promedios de venta:

Resultados de la venta.