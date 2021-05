Uno de cada mil uruguayos murió de coronavirus desde que comenzó la emergencia sanitaria

Uno de cada mil uruguayos murió de coronavirus desde que empezó la emergencia sanitaria el 13 de marzo. Las 3.578 muertes registradas en Uruguay por covid-19 en una población de 3.54 millones de habitantes marcan este registro.

Si bien todas las personas que mueren con un test positivo de coronavirus son reportadas como fallecidos por covid-19 luego algunos casos dudosos se revisan pero las que se modifican no tienen una incidencia estadística. En abril del año pasado el Ministerio de Salud Pública creó un comité técnico para analizar las muertes. En un principio abordaban todas las muertes hasta que en noviembre los "tapó la ola", por lo que pasaron a estudiar solo aquellos derivados por la cartera sanitaria.

Según relató a El Observador el infectólogo e integrante de esa comisión, Henry Albornoz en febrero, cuando el MSP pasa los "casos dudosos", se trata de "excepciones" que no mueven la aguja en las estadísticas finales.

Uruguay llegó a esta cifra este martes pero los distintos países de la región ya la habían alcanzado. En Brasil y Perú, los dos países que tuvieron el peor desempeño del continente en cuanto a muertes a lo largo de la pandemia, ya fallecieron más dos de cada mil habitantes por esta enfermedad.

Colombia, Argentina y Chile que aparecen en una segunda línea están cerca del 1,5 fallecidos por cada mil personas y en un tercer grupo aparecen los países que tienen registros similares a los de Uruguay, según los números de Our World in Data.

En el acumulado de la pandemia, Uruguay ya está entre los 50 países con más fallecidos del mundo, según los números procesados por el sitio mencionado en 193 países. Entre los países que tienen registros similares a Uruguay están Alemania, Holanda y Paraguay, entre otros.

De todos modos, sin contar Venezuela, sigue siendo el que tiene los mejores registros del continente.

Muertes diarias

La estabilización en la cantidad de muertos diarias por covid-19 registrada en los últimos días en Uruguay no sacan al país del primer puesto de muertes diarias a nivel mundial que ostenta desde el 5 de mayo en el promedio móvil de siete días.

Es decir, desde hace 13 días en ningún lugar del mundo se muere más gente por covid-19 que en Uruguay, según los números de Our World in Data. Se trata de números en relación a la población de cada país.

En este momento, los seis países con más muertes diarias por covid-19 del mundo (entre los que tienen más de un millón de habitantes) son de América del Sur. Detrás de Uruguay aparecen Argentina, Colombia, Paraguay, Perú y Brasil. Si bien con los registros de este lunes en la tabla de Our World in Data aparece Antigua y Barbuda en primer lugar, se debe a una auditoría hecha en ese país que llevó a agregar muertes que no se habían registrado en días anteriores.

En el continente, Uruguay lleva más de un mes como el país con los peores registros de fallecidos por este virus.