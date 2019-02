UPM espera por habilitaciones para confirmar nueva planta

Cuando este lunes el presidente Tabaré Vázquez encabece el primer Consejo de Ministros abierto del año en Pueblo Centenario (Durazno) –el lugar elegido por UPM para la instalación de su segunda planta– el mandatario no podrá referirse al desarrollo del Ferrocarril Central ni del puerto por el que saldrá la producción de la empresa: los dos proyectos están retrasados debido a que no cuentan con la habilitación ambiental, un requisito indispensable para el comienzo de las obras.

Vázquez será escuchado con atención por un grupo de técnicos canadienses que trabajan para UPM y que llegaron al país este jueves para recorrer los departamentos que unen Montevideo con Paso de los Toros, en la ruta que realizarán a diario los trenes que transportarán la pasta de celulosa producida por la empresa.

La demora en la entrega de las habilitaciones preocupa al presidente, que ordenó a sus ministros trabajar a “máxima velocidad” para lograrlas lo antes posible, dijeron a El Observador fuentes políticas. El mandatario ve que el 31 de marzo –día en que finaliza la segunda fase del contrato– está cada vez más cerca y sabe que las obras deben estar en marcha porque sino el proyecto corre riesgo de frustrarse.

Uno de sus objetivos era mostrarle a Jussi Pesonen, el CEO de UPM, la reparación de los 273 kilómetros de vías férreas, algo que no pudo hacer ya que la Dirección Nacional de Medio Ambiente no emitió la habilitación ambiental. El ministro de Transporte y Obras Públicas (MTOP), Víctor Rossi, lamentó este viernes las demoras y dijo que “prefería” que los trámites estuvieran “terminados”.

Los funcionarios y técnicos del Mvotma se encuentran en conflicto. Reclaman compensaciones salariales y la apertura de un espacio de diálogo con la ministra Eneida de León. La presidenta del sindicato, Rossana Berrini, dijo a El Observador que no firmarán ninguna autorización ambiental hasta que no alcancen un acuerdo y criticó que este jueves en una reunión en la Dirección Nacional de Trabajo el ministerio no haya presentado ninguna propuesta. Sus palabras fueron rechazadas por el director general de Secretaría del Mvotma, Homero Guerrero, quien dijo a El Observador que se comprometieron a “estudiar” los reclamos y solicitaron “unos días” para armar un equipo de trabajo bipartito. “Es una locura, nunca había visto a un sindicato negociar de tan mala fe”, agregó Guerrero y adelantó que están “estudiando sanciones”.

El Ferrocarril Central tampoco cuenta con la autorización de la Intendencia de Montevideo. La ley de ordenamiento territorial establece que toda obra del gobierno nacional debe ser habilitada por la intendencia local. Según informaron a El Observador fuentes municipales, en la comuna están esperando que el MTOP envíe un estudio de impacto territorial, necesario para la autorización. Este viernes los vecinos del grupo “Por el costado de la vía” fueron a la IMM y solicitaron reunirse con Daniel Martínez pero como no los recibió le entregaron una carta.

El Consorcio Vía Central –adjudicatario de la obra– también espera la “habilitación total” por parte del MTOP. Pese a las demoras y la urgencia del presidente, el director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP), Álvaro García, dijo el jueves en Radio Uruguay que la negociación marcha dentro de lo previsto y que trabajaban “para cumplir en tiempo y forma con el control necesario en cada uno de los casos”.

“A marcha camión”

Con menos ruido que el Ferrocarril Central, las habilitaciones para la concreción de la terminal para el acopio y embarque de celulosa también están atrasadas.

El director de la ANP por el Partido Nacional, Juan Curbelo, dijo que la semana pasada terminaron de aprobar la adjudicación de la terminal a Tebesur SA, una subsidiaria UPM que fue la única que se presentó al llamado, luego de recibir el visto bueno del Tribunal de Cuentas. “Me abstuve porque viene de un proceso en el que hice cuestionamientos sobre la licitación y el pliego. Para la firma del contrato todavía falta un nuevo visto bueno del TCR y el Poder Ejecutivo”, agregó.

Una fuente de la Dinama dijo a El Observador que ni siquiera han comenzado a estudiar la habilitación ambiental, mientras que fuentes portuarias consultadas señalaron que creían que era “muy difícil” que la aprobación llegara antes del 31 de marzo, la fecha límite según el contrato.

Protocolos laborales en punto muerto

Las condiciones laborales y la prohibición de las ocupaciones son dos asuntos que importan mucho a UPM. En el contrato se estableció diciembre de 2019 como plazo máximo para que haya un acuerdo. La empresa dejó “expresa constancia” que el fracaso de las negociaciones podría constituir “una causal” para que no realice la inversión.

El gobierno estableció un ámbito tripartito pero las discusiones están en “punto muerto” ya que hace más de dos meses que no se reúnen. El director de Trabajo, Jorge Mesa, dijo a El Observador que su compromiso era “convocar al diálogo” y que están viendo si vuelven a llamarlos para negociar, mientras que Daniel Diverio del Sunca dijo que no estaban dispuestos a firmarlo.