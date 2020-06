Uruguay busca aprovechar su imagen e inicia proceso para emisión de bonos en el exterior

El gobierno uruguayo comenzó este lunes el proceso para una nueva emisión de bonos en el exterior, según informa Bloomberg y confirmó El Observador.

Uruguay pidió al Citigroup, HSBC e Itaú que organicen una serie de reuniones con con inversionistas locales y extranjeros para este lunes, asegura el medio especializado en economía. Este es el primer paso para emitir bonos, los detalles de la transacción se anunciarán más adelante. En este primer paso queda abierta la posibilidad de emitir tanto en dólares como en pesos uruguayos a mediano plazo.

De esta forma, Uruguay busca aprovechar la imagen de estabilidad que se consolida gracias a la buena gestión de la pandemia del coronavirus que, más allá de brotes puntuales, parece controlada.

El Banco de América (Bank of America) recomendó el viernes comprar bonos de Uruguay por el control que ha hecho de la pandemia y el impacto que esto puede tener en la recuperación y crecimiento económico que se proyecta como el mayor de la región, según informó el mismo medio.

Bank of America recomienda comprar bonos de Uruguay por su control exitoso del virus y la consiguiente aceleración del crecimiento económico; vía Bloomberg. pic.twitter.com/7vyB0pPITG — Aldo Lema - Uruguay (@AldoLema_uy) June 19, 2020

El medio explica que el banco destaca que el incremento de la deuda en Uruguay será menor que en otros países de la región y proyecta que el presupuesto del nuevo gobierno será más austero. Además, asegura que Uruguay corre menos riesgo que otros países de la región de perder el grado inversor.

El índice de riesgo país de República AFAP (UBI) cerró el viernes en 208 puntos básicos, tras haber tocado un pico de 400 puntos en medio de la pandemia el pasado 23 de marzo. El UBI surge de la resta entre el rendimiento de los bonos del gobierno uruguayo y los bonos del gobierno de EEUU. Así, si hoy Uruguay saliera a financiarse en los mercados internacionales debería pagar un spread del eje del 2% sobre el rendimiento de los papeles del Tesoro de EEUU a 10 años. Previo a que estallara la crisis del coronavirus, el riesgo país de Uruguay estaba por debajo de los 200 puntos.

El Head of Wealth del HSBC en Uruguay, Carlos Saccone, destacó el sentido de la oportunidad de la Unidad de Gestión de Deuda del Ministerio de Economía. "Hoy el más líquido en USD, con vencimiento en 2050, rinde 3,75%, en pesos 10% a 2028 y Unidades Indexadas 3,50% a 2028. Por ahí andará la cosa dependiendo de plazos y moneda", escribió en su cuenta de Twitter.

#Uruguay prepara nueva emision de bonos globales

Referencias: hoy el mas liquido en USD, con vto en 2050, rinde 3.75%

Pesos 10% a 2028 y UI 3.50% tb a 2028

Por ahi andara la cosa, dependiendo de plazos y moneda

El sentido de la oportunidad de la UGD, en un año dificil, intacto — Carlos Saccone (@carlossaccone) June 22, 2020

La última emisión del gobierno fue en septiembre de 2019 cuando se realizó una operación de emisión y recompra de deuda en dólares emitida en los mercados internacionales. La operación comprendía la reapertura de los bonos globales en dólares con vencimiento a final de 2031 y 2055, según informó en ese entonces Unidad de Gestión de Deuda del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).

Necesidades de fondos

La Unidad de Gestión de Deuda (UGD) del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) estima que para 2020 las necesidades de financiamiento del gobierno central ascenderán a US$ 4.649 millones, lo que equivale a US$ 676 millones más en comparación a las estimaciones publicadas en enero pasado (previo al efecto covid-19), según el último reporte trimestral de deuda soberana. Las cifras incluyen US$ 1.618 millones en amortizaciones de bonos y préstamos con organismos multilaterales, pago de intereses por US$ 1.529 millones y déficit primario de US$ 1.501 millones.

Del monto total de dinero, hay aproximadamente US$ 3.750 millones que se planean conseguir mediante la colocación de bonos internacionales y otros emitidos en el mercado doméstico. Las otras fuentes de financiamiento serán los créditos de organismos internacionales (US$ 1.520 millones), otros (US$ 128 millones y uso de activos de reservas del gobierno central (US$ 750 millones), se explicó.