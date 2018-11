Uruguay, cuarto país de Latinoamérica que más gasta en salud pero es "relativamente eficiente"

Uruguay es el cuarto país de Latinoamérica y el Caribe que más gasta en materia de salud, solo por debajo de Cuba, Suriname y Colombia, respectivamente, según un informe publicado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Sin embargo, el gasto no está directamente relacionado con la eficiencia de los sistemas de salud. En este sentido, Chile cuenta con el sistema de salud más eficiente de Latinoamérica, mientras que Uruguay se ubica en el puesto 35 de 71 países, si se tienen en cuenta los 27 que componen a América Latina y el Caribe y los miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).

Según la publicación, titulada "Mejor gasto para mejores vidas", Uruguay se ubica incluso por encima del promedio de los miembros de la OCDE en materia de gasto en salud. El documento señaló que hasta 2014 el nivel promedio del gasto per cápita en salud pública en América Latina y el Caribe fue de US$ 1.109. Sin embargo, en los países de la OCDE el promedio per cápita fue de US$ 4.701. Uruguay está por encima de eso.

Otro agente de financiación evaluado por el informe del BID fue el "gasto de bolsillo", contabilizado como lo pagado por las personas de su propio bolsillo además de cualquier monto destinado para seguros. Respecto a esto último, el BID indicó que el gasto de bolsillo es un "indicador clave de la protección financiera".

Los niveles de gasto de bolsillo por encima del 20% del gasto total en salud están estrechamente asociados con "gastos catastróficos y empobrecedores" y son un indicador del "estrés que experimentan los hogares para acceder a los servicios de salud".

El límite recomendado en materia de gasto de bolsillo para la mayoría de los países es de 20 %. En ese aspecto, Uruguay se ubica por debajo de ese porcentaje, solo acompañado de otros tres países, como Colombia, Cuba y Suriname.

"El desempeño relativamente eficiente de los sistemas de salud de Chile, Costa Rica y Uruguay puede estar relacionado con las mejoras en la regulación del sector público, la transparencia y la rendición de cuentas a sus ciudadanos", afirmó la publicación del BID.

Asimismo, el BID señaló a Uruguay como el portador de uno de los "sistemas de salud más eficientes de la región". "Algunos de los sistemas de salud más eficientes de la región, entre ellos el de Costa Rica y Uruguay, ofrecieron cobertura de atención primaria integral a los ciudadanos desde el comienzo de la implementación de las reformas, mientras que los sistemas menos eficientes (por ejemplo, Argentina y Perú) comenzaron con una cobertura limitada y progresivamente ampliaron el paquete de atención primaria", sostiene el informe.