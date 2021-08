Uruguay empezó "a despertarse" en el mundo del blockchain

Blockchain, o cadena de bloques, es una tecnología que cada vez resuena más en Uruguay. Los expertos en la materia realizarán entre el 2 y 3 de setiembre un evento para conocer las distintas aplicaciones e impactos en el país y en el mundo.

Blockchain Summit Global, que comenzó en 2018, busca contribuir a la adopción masiva de estas tecnologías a través de una serie de conferencias que contará con expertos locales e internacionales.



En el evento hablarán autoridades gubernamentales como el ministro de Industria, Energia y Minería, Omar Paganini, así como otros referentes empresariales como Gabriel Kurman, quien disertará sobre las oportunidades que hay en Uruguay.

Expertos en el campo hablarán sobre la adopción de NFT's (objetos no fungibles). Se trata de un tipo especial de token criptográfico que representa algo único. Al ser no fungible, si uno tiene un billete de 20 pesos, recibe dos monedas de 10 y tendrán el mismo valor. En el caso de un objeto no fungible eso es imposible: significa que tiene propiedades únicas y no puede ser intercambiado.

Cinco personas hablarán sobre este tema y su adopción en los deportes electrónicos, en el arte, marketing y más.

Además, hablarán expertos en legalización y habrá paneles que tratarán distintos aspectos de esta tecnología.

Qué es el blockchain

Ignacio Varese, uno de los directores de este evento, contó a Cromo cuánto está impactando este tema en el mundo: "Blockchain es una de las tecnologías disruptivas que están sonando muy fuerte hoy en día y están impactando la vida de las personas. Nos está cambiando el concepto de muchos modelos de negocio".

Esta tecnología nace a partir de bitcoin, creada en 2009. "Es la primera criptomoneda, totalmente descentralizada, digital. Es decir, no depende de una empresa, gobierno ni entidad central. La seguridad se la dan miles de computadoras distribuidas en todo el mundo", comentó Varese.

La característica principal que tiene es que los datos que se almacenan no se pueden borrar o modificar. "Por lo tanto, si vamos al caso de éxito que tiene blockchain, que es el bitcoin como criptomoneda, si yo tengo una en mi propiedad se lo puedo enviar a otra persona y no me pertenece más a mí. Gracias a esta tecnología yo lo puedo enviar y ya no me pertenece más, sino a otra persona. Y todos los datos quedan grabados en eta red. Yo puedo asegurar que nadie los puede modificar o borrar", puntualizó el experto.

Cómo está Uruguay

Según Varese, Uruguay "empezó a despertarse" en esta tecnología. Este año ha visto que muchas compañías locales se han involucrado en el asunto.

"Si lo comparamos con otros países, nos falta camino por recorrer. De alguna manera, tenemos una oportunidad única para ser innovadores y sacar una diferencia. Creemos que estamos a tiempo de poder liderar como país y ser un hub referente de proyectos basados en blockchain", opinó.

El experto destacó que estamos en etapas "tempranas" aunque percibe un "cambio radical" en 2021 sobre cómo algunas compañías veían este asunto como algo lejano, pero que ahora han detectado cómo podría impactar su modelo de negocios.