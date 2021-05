Uruguay en alerta por caso de rabia humana en Argentina por primera vez desde 2008

Argentina confirmó un caso de rabia humana en una mujer de 33 años que murió, domiciliada en Coronel Suárez, en el centro sur de la Provincia de Buenos Aires, según confirmó la cartera de salud de ese país. El país vecino no presentaba casos de este tipo desde 2008, pero sí registraba apariciones de murciélagos todos los años en varias provincias, incluida la de Buenos Aires.

De acuerdo a la información sobre el caso reciente, la mujer consultó al servicio de salud el 18 de abril por sintomatología nerviosa (debilidad en miembros superiores y alteración de la sensibilidad) que evolucionó en un deterioro del nivel de la conciencia. Entró en estado de coma y luego falleció.

Durante el interrogatorio a sus familiares, surgió el antecedente de la mordedura por un felino a principios de marzo de este año, pero en ese momento no consultó a un médico. En este caso, mediante secuenciación genética la variante rábica fue identificada como murciélago.

En Uruguay, “el virus tiene un ciclo aéreo en murciélagos hematófagos (2007 y 2008 en Rivera, Artigas y Tacuarembó, 2014 en Cerro Largo) e insectívoros desde 2008 en casi todos los departamentos, lo que representa un enorme riesgo para la transmisión de la enfermedad a otras especies y al hombre”, señala el Ministerio de Salud Pública (MSP) de Uruguay.

A pesar de esta información, hasta la fecha no hay ningún “salto de especie (spillover) en nuestro país”. De todas maneras, la cartera alertó sobre la “baja percepción del riesgo en la población”, cuando está instalado el concepto de que la rabia es una enfermedad del pasado. “Esto ha llevado a que se ha perdido el hábito de inmunizar a nuestras mascotas, los accidentes por mordedura están subnotificados y no se asocia esta zoonosis con los murciélagos”, añade el escrito.

En nuestro país el último caso de rabia humana fue en 1966 en Montevideo, mientras que el último caso de rabia canina ocurrió en 1983 en Rocha.

Por lo general, el virus entra a través de la piel y membranas mucosas, por mordeduras o arañazos. Cuando aparecen los síntomas, la enfermedad es fatal, por eso es importante la profilaxis post exposición, tanto con la vacuna como con la inmunoglobulina de acuerdo con la gravedad que el caso requiera, advierte el gobierno uruguayo.

Los síntomas incluyen manifestaciones de hiperexcitabilidad creciente, con fiebre, delirios y espasmos musculares involuntarios generalizados y /o convulsiones que evolucionan a un cuadro de parálisis con alteraciones cardiorrespiratorias, presentación de coma y muerte en un período de cinco a siete días.

El periodo de incubación de la enfermedad es variable y en humanos va desde menos de dos semanas hasta más de un año, con un promedio de uno a dos meses. Esto dificulta el diagnóstico ya que la exposición no forma parte del relato en la consulta, generalmente la herida ya cicatrizó y la persona ya no recuerda y no asocia la mordedura con los síntomas, pone en consideración el MSP.

Este período está ligado a la localización, profundidad y gravedad de la mordedura del animal infectado, proximidad a terminaciones nerviosas, distancia al sistema nervioso central y cantidad de partículas virales inoculadas.

El virus rábico es neurotrópico y su acción en el sistema nervioso central produce un cuadro clínico de encefalomielitis aguda.

Cómo prevenir

El ministerio elaboró una serie de recomendaciones para prevenir la exposición a este virus. Insta a realizar la consulta inmediata frente a toda mordedura o arañazo por animal doméstico o silvestre.

"Es importante contar con la colaboración de la población y de los profesionales veterinarios, en promover la tenencia responsable de mascotas así como la vacunación antirrábica en animales domésticos a partir del tercer mes de vida y revacunación anual", expone.

Además, informó que los controles (administración de suero/vacuna) deben realizarse en un plazo no mayor a las siguientes 72 horas. La Organización Panamericana de la Salud (OPS) y la Organización Mundial de la Salud (OMS) consideran efectivas la aplicación de estas medidas hasta 25 días luego de la exposición: si el animal mordedor es un perro o un gato: solo en estas especies el mordido debe realizar la observación del animal mordedor, cuando ello es posible, durante un plazo de 10 días a partir de la fecha de la lesión; o cuando no es posible observar al animal (por ejemplo cuando se desconoce su paradero o se trata de un perro callejero) se considerará una mordedura de riesgo por defecto. Se recomienda iniciar vacunación anti-rábica con 4 dosis.

En tanto, si el animal mordedor es un animal silvestre, toda mordedura (o arañazo) por animales silvestres así como la manipulación de murciélagos a mano desnuda, se considera de riesgo de transmisión de rabia hasta demostración de lo contrario (ejemplo murciélagos, zorros, monos). Se recomienda iniciar simultáneamente inmunoglobulina anti-rábica y Vacunación anti-rábica, previa autorización y coordinación con el Departamento de Vigilancia en Salud.

Además, el escrito señala que los roedores no se incluyen como animales de riesgo para la transmisión de virus rábico. En caso de duda respecto a otros animales, se consultar al Departamento de Vigilancia en Salud.

Vacunación

La rabia es una enfermedad zoonótica causada por el virus de la rabia (RABV) familia Rhabdoviridae género Lyssavirus, y se transmite al ser humano a través de saliva de animales infectados, tanto domésticos (principalmente perros y gatos) como animales silvestres (murciélagos, zorros, zorrillos).



La vacunación antirábica postexposición es gratuita y administrada por la Comisión Honoraria de Lucha Antituberculosa (CHLA-EP) en todo el país. Se puede consultar la ubicación de vacunatorios y horarios de atención al teléfono: 2400 1444 o correo electrónico: chlaep@adinet.com.uy / web: www.chlaep.org.uy. En Montevideo se administra en el vacunatorio del Hospital Pereira Rossell y del Hospital Maciel.



El tratamiento completo post-exposición requiere de una orden médica y consiste desde 2017 en 4 dosis (días 0, 3, 7 y una cuarta dosis entre los 14 y 28 días).



En tanto, la administración de la inmunoglobulina se realiza por el prestador de salud correspondiente previa coordinación con MSP-DEVISA (Tel. 1934 4010).