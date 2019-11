Uruguay, nuevo campeón mundial en el precio del novillo

Uruguay está, por un factor externo –la excepcional demanda por carne vacuna china–, ante la mejor coyuntura ganadera de su historia. La hacienda gorda cotiza como nunca y hasta ha superado los precios de la región y del mundo.

El último informe de la Asociación de Consignatarios de Ganado (ACG) arrojó que los valores tienden a equilibrarse para el novillo gordo especial en US$ 4,35 por kilo en cuarta balanza y US$ 4,20 para las mejores vacas. En ambos casos, con negocios puntuales arriba de esas referencias, dependiendo de la calidad de los ganados, del volumen y proximidad a planta. La vaquillona pesada cotiza en el eje de US$ 4,25.

En una serie de tuits de Campo Ganadero –una empresa uruguaya de comercialización de ganado– titulados “campeones del mundo en precio de novillo” se comparó el valor de la hacienda uruguaya con los precios de la región –Argentina y en Brasil– y del mundo –Estados Unidos y Australia–.

Campeones del mundo en el precio del novillo (abrimos hilo)👇🏼 pic.twitter.com/qMQDeTltYm — Campo Mercado (@campomercado_uy) November 21, 2019

Según la empresa, en lo que va del año el novillo gordo ganó más de un dólar por kilo sostenido por una demanda firme y una oferta escasa.

Es así como el novillo gordo uruguayo superó el valor del novillo en Estados Unidos, que es de US$ 4 por kilo, –históricamente el más caro del mundo– y al de Australia, de US$ 3,95.

Pero además, se indicó que la brecha es aún mayor –con más de un dólar de diferencia– si se lo compara con el novillo gordo en Brasil, que se ubica en US$ 3,25.

Sin embargo, la mayor diferencia de precio por kilo se registra frente a la cotización argentina, con un novillo gordo en US$ 2,20, lo que son más de dos dólares de diferencia.

Los responsables: mercado interno y exportaciones

Gustavo Basso, consignatario de ganado del centro del país, explicó a El Observador que esta coyuntura de valores y firmeza no tiene registros en el país, así como tampoco se había dado una distancia tan grande entre el precio del novillo en Argentina y en Uruguay.

Desde su punto de vista, la explicación radica en la conformación de la distribución del mercado interno y las exportaciones.

“Esto se fundamenta en que la estructura de mercado que tiene Argentina es totalmente inversa a la uruguaya respecto a los destinos y a la producción en la faena. Mientras en Argentina se destina el 80% u 85% al consumo interno, ese es el porcentaje que se destina a la exportación acá”, aseguró el operador.

A su vez, indicó que la alta extracción que hay generada por la demanda china se reflejó “lógicamente” mucho antes en Uruguay. “Esa realidad ha permitido tener estos valores excepcionales que hoy se vuelcan al productor en función de los muy buenos precios de colocación de la carne en ese mercado”, afirmó.

Respecto a lo que podría ocurrir en 2020, sostuvo que la situación “no va a cambiar demasiado” en la medida que China mantenga su demanda.

“Según los especialistas no hay motivo para que la demanda decaiga, sino que se espera que se intensifique. Vamos a tener un mercado que va a conservar la firmeza y los muy buenos valores que hoy se han constituido como históricamente altos”, concluyó.