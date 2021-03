Uruguay recibirá US$ 10 millones para apalancar inversiones de innovación en energía

Uruguay recibirá US$ 10 millones del Fondo Conjunto de las Naciones Unidas para los Objetivos de Desarrollo Sostenibles (ODS).

El monto asignado se utilizará para apalancar el financiamiento privado a iniciativas innovadoras y sustentables en áreas como movilidad eléctrica, descarbonización industrial y desarrollo de la tecnología de hidrógeno.

La propuesta presentada por la Dirección Nacional de Energía fue una de las cuatro seleccionadas entre 155 iniciativas de más de 100 países.

En diálogo con El Observador, el director nacional de Energía, Fitzgerald Cantero, explicó que en primera instancia se tendrá que estructurar un fideicomiso y se conformará un comité de inversiones que evaluará los proyectos que se presenten desde el punto de vista técnico y económico. Una vez evaluados se ejecutarán los fondos. “Todas las propuestas innovadoras serán consideradas”, apunto el jerarca.

“Esto es para apalancar inversiones del sector privado, que pueden ser el acompañamiento de la inversión, el acceso a crédito, mejorar condiciones de tasas de interés, de baja de riesgos, etcétera. Esa es la forma en que se va a ejecutar”, añadió.

Uruguay postuló en áreas como movilidad eléctrica, que incluye desde infraestructura hasta disposición final y reutilización de baterías; hidrógeno enfocado a la producción para transporte de larga distancia y exportación; y uso de excedentes de energía en el sector industrial.

El monto que recibirá Uruguay es de US$ 10 millones no reintegrables. De ellos, se descuentan US$ 400 mil por concepto de gastos administrativos, mientras que US$ 2,1 millones se utilizarán para la elaboración de estudios y análisis de pre factibilidad. Los US$ 7,5 millones restantes serán la base para emprender acciones que permitan que Uruguay desarrolle con éxito una segunda transformación energética.

Se espera que este fondo se complemente con el financiamiento de otras entidades—entre ellas, organismos multilaterales que ya comprometieron su colaboración—, para alcanzar un monto total de US$ 70 millones que serán canalizados a través de instituciones financieras de plaza, según informó el Ministerio de Industria, Energía y Minería.

Data room para hidrógeno

Por otro lado, Cantero explicó que entre marzo y abril se realizará un data room para informar a las empresas de los pasos que está dando Uruguay en materia de hidrógeno verde. En esa oportunidad también se recibirán inquietudes y propuestas. Por otro lado, Uruguay tiene previsto presentarse a algunos fondos internacionales que promueven el desarrollo de este energético.