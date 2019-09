Uruguay se mantiene estable en índice de libertad económica

Uruguay se ubicó en la posición 70 dentro de un universo de 162 países evaluados en una nueva edición del Índice de Libertad Económica de Fraser Institute, manteniendo una tendencia que se mantiene estable con el pasar de los años, aunque supo ocupar mejores puestos hace cuatro años atrás.

Aunque el país presentó un leve descenso en la puntuación general con respecto a la última medición (pasó de 7,06 a 7,05 sobre 10), pudo subir un puesto en el ranking permaneciendo a mitad de tabla del indicador.

Las cinco áreas evaluadas muestran resultados dispares. En lo que concierne a tamaño del Estado, Uruguay se posicionó en el lugar 90, mientras que en “sistema legal y derecho de propiedad" se ubicó en el 74.

El área en que mejor posición relativa se alcanzó fue en “libertad de comercio internacional” con el puesto 47, mientras que la peor performance según el índice fue en relación a la regulación del mercado de créditos, trabajo y de empresas, ocupando el lugar 101. En la última variable Uruguay ocupó el puesto 73, en lo que refiere a estabilidad monetaria.

El informe destaca que los “países con mayor libertad económica son los más prósperos, los que cuentan con menor pobreza, mayor expectativa de vida, mejores indicadores sociales y mayores libertades personales y políticas”.

“El cuartil de países menos libres tienen un producto per cápita de US$ 6.140 dólares mientras que el cuartil de los países más libres tienen un producto per cápita de US$ 36.770”, se afirma.

También se señala que tanto la pobreza extrema como moderada es “claramente menor en los países con mayor libertad económica que en los de menor libertad” y se concluye que “no existen diferencias en la distribución del ingreso de acuerdo al grado de libertad económica de los países”. Se agrega que el ingreso de los más pobres es superior en países más libres.

“El ingreso del 10% más pobre de la población en los países con menor libertad económica es de US$ 1.503 mientras que en los países más libres es de US$ 10.646”, se detalla.

En Uruguay es el Centro de Estudios para el Desarrollo (CED) es la contraparte del Fraser Institute de Canadá, el think tank autor del informe.

Esta semana el Ministro de Economía, Danilo Astori, informó que Uruguay lideró el índice de mercados emergentes de JPMorgan, que recoge factores ambientales, sociales y de gobernabilidad entre 73 mercados. Uruguay ocupó el tercer lugar en la última medición de JPMorgan