Uruguayas referentes: qué compran y qué gastos recortan en cuarentena

Las mujeres uruguayas de nivel socioeconómico medio alto y alto están apretando el bolsillo. La estratega en marketing y retail, Rosario Terra, realizó una encuesta a 80 mujeres uruguayas consideradas referentes en sus campos de acción. El 89% dijo que recortar gastos fue la forma de financiamiento de los hogares durante el primer mes de aislamiento. Además, un 52% de ellas manifestó no haber gastado en nada extra a los rubros esenciales.

El 48% restante consumió productos de decoración, tecnología, indumentaria o accesorios deportivos y electrodomésticos. "Confinados en sus casas y con tiempo, se vuelven conscientes de necesidades que tenían relegadas. Algunos arreglos son solucionados in house, con compras en ferreterias, pero surgen también inquietudes en cuanto a ambientación, lo que representa una oportunidad para el rubro decoración", señala el estudio.

Entre las encuestadas se generó una dicotomía. Cuando la situación termine, un 73% dijo estar "cuidando mucho el dinero y gastando sólo en lo que realmente necesita, además de darse cuenta de que pueden vivir con mucho menos. El resto se visualiza dándose ciertos gustos por todo lo que dejó de hacer y gastar en este tiempo. "Me di cuenta que la vida es corta y todo puede cambiar radicalmente de un momento a otro", decía la frase con la que más se identificaron (de estas dos) las demás participantes. Entre algunas encuestadas surgió una opción intermedia, ya que planean continuar comprando pero cosas con menos frecuencia y objetos que tengan para ellas un significado especial.

¿Qué pasa con la moda?

"No me interesa, no necesito nada", fue la frase con la que un 38% de las mujeres encuestadas se identificó al ser consultadas por la compra de ropa, calzado o accesorios. Un 27% dijo que mira, pero que no se acostumbra a comprar online, mientras que un 19% dijo que mira "porque siempre surge alguna necesidad".

Durante marzo, la compra de indumentaria en general no alcanzó el 10%, y la mayoría fueron compras hechas por mujeres. Aunque el rubro deportivo alcanzó el 12% de las compras, lo hizo debido a la compra o alquiler de accesorios para hacer deporte en el hogar.

Hay algunas citas que reflejan la actitud de las que no tienen interés en este tipo de compras actualmente: ”En estos momentos no estoy pensando ni en ropa ni en accesorios” ”No lo pensé en este momento, no lo necesito” “No recurriría a nada. Economía de guerra de acá a dos años” “De ninguna forma compraría nada” “Me da pudor gastar”.

De todas formas, hay un 32% que continúa mirando las redes de las marcas, con predisposición positiva a comprar. Este es el público que está respondiendo a las propuestas de ecommerce de las marcas y que compra por instagram. Son personas que "valoran mucho los descuentos, las páginas que les ofrecen una experiencia fluida y los envíos sin cargo". "Ecommerce de indumentaria ya funcionando bien pre covid como el de Indian, Magma, Caro Criado, Mutma y Urban Haus tienen una ventaja, más aún al no haberse llegado a lanzar la plataforma de Zara.com, donde hay puestas grandes expectativas", indica el estudio.

También concluyó que los descuentos, en un mercado donde los precios "vienen siendo desvirtuados hace tiempo", se buscan y se valoran más que nunca en estos tiempos de crisis.

Si necesitara comprar algo, un 17% lo haría en Zara. En segundo lugar el discurso se posicionó en las marcas uruguayas, con un 10%. "Esto coincide con el apelo al consumo local que se está haciendo en todos los países afectados, como forma de recuperar la economía, revalorizando la producción local. Esto sería incluso parte de un escenario de cambio proyectado a un futuro post covid, con una conciencia ambiental más generalizada, donde el consumidor buscaría “comprar mejor”, adquirir productos que tengan un significado, un diferencial, donde lo artesanal cobraría protagonismo, generando un consumo mucho más sustentable", subraya la encuesta. Sin embargo, también surge la duda si esta intención se va a concretar en los hechos.

Las second hand, por otra parte, tienen una oportunidad para ofrecer productos de marca a precios accesibles, ya que además están "apoyadas en un concepto de sustentabilidad, cuya vigencia el covid ha puesto más que nunca en evidencia", señala.

A las marcas, por lo tanto, se les pide que muestren empatía por la situación y que tengan una actitud solidaria con la comunidad. La marca Rotunda fue la más reconocida por su reacción ante el covid.

Empresas destacadas

Genexus, Mercado Libre, los medios de comunicación y Rotunda fueron las más mencionadas por sus campañas solidarias, pero también empresas pequeñas, como Veroben (tapabocas solidarios), Josephine (donación de alimentos) o Naru sushi (comida a jubilados), por dar algunos ejemplos. Genexus fue mencionada varias veces por la visión de Nicolás Jodal, su anticipación a las necesidades que iba a generar la pandemia, su participacion en #Noscuidamos y por la aplicación que desarrolló (CoronavirusUy).

Encuestadas

Mery Deal, Rocio Vilaro, Raquel Oberlander, Carina Novarese, Cecilia Camors, Maria Noel Ricceto, Verónica Garcia Mansilla, Ximena Torres, Fernanda Ariceta, Maria Gomensoro, Magdalena Giuria, Delfi Schupp, Belen Gomez Platero, Camila Galfione, Sofia Herran, Adela Dubra, Marieta Sudy, Debbie Goldfarb, Maria Jose Caponi, Natalie Scheck, Alfonsina Pastori, Claudia Fernandez , Elena Tejeira, Gabriela Pallares, Natalia Moris, Yanina Kesman, Natalie Zador, Tati Chiarino, Vanina Friedmann, Mariana Blengio, Victoria Gastaldi, Tati Paz, Ana Delisante, Daniela Bluth, Margara Shaw, Maria Arechavaleta, Patricia Marques, Deborah Gelber, Guillermina Cabrera, Cecilia Trambauer, Susana Puig, Maria Jose Lecueder, Marcela Mailhos, Rosario San Juan, Martina Perez, Ciara Pascual, Maria Jesus Elhelou, Natalia Jinchuk, Magdalena Moline, Rosario Puig, Belen Arcos Perez, Gabriela Rouiller, Sofia Inciarte, Sofia Bauza, Tati Jurado, Margo Baridon, Mariana Weissman, Lucia Cabanas, Paula Galotti, Daniela Puig, Gladys Turniasky, Silvina Rocha, Paulina Rubio, Agnes Lenoble, Dinorah Margounato, Carolina Moreira, Amalia Bonica, Rose Galfione, Paulina Fabre, Romina Galperin Augusta Adriasola, Agustina Mckinnon, Florencia Traversa, Helena Buonomo, Delfina Toucon , Ana Ines Maranges, Isabel Lindner, Carina Martinez y Maria Gracia Perez.