UTE comenzará a cortar servicio a unos 25.000 morosos que no acuerden pagos

UTE tiene actualmente unos clientes 25 mil clientes morosos y la idea del ente es tratar de regularizar esos servicios con convenios de pago antes de comenzar con los cortes desde octubre. La presidenta de UTE, Silvia Emaldi, declaró este martes, luego de reunirse con la Agrupación de Funcionarios de las Usinas y Transmisiones Eléctricas del Estado (AUTE), que hay unos 25 mil clientes morosos que no han regularizado su situación ante la empresa.

“El Directorio de la administración pasada redactó una resolución por la cual, desde el mes de octubre, se empezaría en 12 cuotas a tratar de cobrar esos consumos no pagos”, indicó. Añadió que en caso que no se logre regularizar la situación, se comenzará con los cortes del servicio eléctrico por parte del ente.

UTE había accedido a una exhortación del Poder Ejecutivo de suspender los cortes de unos 16 mil servicios durante abril por los efectos económicos y de empleo que había dejado la pandemia.

“Nosotros somos defensores acérrimos del servicio regular de consumo eléctrico (pero) hay que tomar algunos recaudos”, dijo a su turno el presidente de AUTE, Gabriel Soto, según consignó radio Universal.

El sindicalista advirtió que cuando una familia u hogar no puede pagar su factura se lo termina expulsando hacia el servicio irregular (colgados) porque no se puede vivir sin energía eléctrica. “Hay que estudiar caso a caso porque no sea que por casos aislados marche la gran mayoría de las familias”, comentó. Soto consideró que hay que tomar políticas específicas para promover la regularización de los servicios.

Por otro lado, el presidente de AUTE recordó que la estructura tarifaria de UTE es de las “más injustas” y que eso es lo que termina expulsando a las familias hacia las conexiones irregulares. “Los hogares están pagando la energía al doble de lo que la están pagando los grandes consumidores. Acá hay un servicio para ricos y otro para pobres”, afirmó.