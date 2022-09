UTE recibió propuestas de 17 parques eólicos para renegociar precio de contratos

A fines de mayo UTE planteó a los generadores privados de energía eólica su idea de extender el vencimiento de los contratos de compra venta que están vigentes, a cambio de una baja en los precios, con el objetivo de reducir los costos fijos que debe enfrentar la estatal todos los años.

El llamado competitivo recibió propuestas de 17 parques eólicos interesados, es decir el 82% de los convocados inicialmente. Ahora la empresa analizará cada propuesta de manera individual para determinar cuáles le resultan favorables de acuerdo con sus números y parámetros.

El Directorio puso como tope la posibilidad de cerrar acuerdos con nuevas condiciones de precio y plazo por hasta 500 megavatios (MW) de potencia. La mayor parte de los generadores tienen contrato vigente por 12 años más, y propusieron extensiones de entre 6 años y 8 años. Para la realización de las proyecciones que compiten en el llamado se tomó como criterio la producción histórica de energía y un precio piso dado por UTE de US$ 30,98 MWh.

“Los generadores comparan los dos módulos. Es decir cuánto están dispuestos a perder en uno (lo que resta del contrato) para ganar en el otro (los años de extensión). La suma de los dos valores netos es lo que da si a UTE le sirve o no. En cualquier refinanciación de deuda hay un costo. Acá en lugar de un banco hay algo muy parecido. Se firmaron contratos donde por 20 años estás comprometido a pagar todo a un precio fijo”, afirmó a El Observador el representante de Cabildo Abierto en el Directorio del ente, Enrique Pées Boz.

“Lo que estamos analizando es cómo juegan esos dos módulos. Cuando lo sepamos elegiremos. No necesariamente tienen que ser 500 MW. Si hay solo 300 que a UTE le sirven se elegirán 300 MW. Y si no hay ninguno que sirva no hay ningún compromiso. Entonces, vamos a tener que decidir si tomamos todo aunque alguno dé perdida en el largo plazo, si tomamos solo algunos o tomamos solo aquellos que dan positivo”, añadió.

La empresa espera tener el tema cerrado antes de fin de año para que la reducción de costos que eventualmente se pueda conseguir esté considerada en el programa financiero que da el marco para las revisiones tarifarias de enero. En los 500 MW que abarca el llamado competitivo hay involucrados unos US$ 250 millones.

UTE compra la mayor parte de la energía eólica a empresas privadas que tienen contratos con el ente energético, en su mayoría a 20 años. Esos acuerdos firmados en distintos años de la década pasada también contemplan que el ente tenga que pagar por la energía que no utiliza, pero que los generadores están en condiciones de suministrar. Hoy hay instalados 1500 MW de eólica en todo el país, de los cuales 1.000 MW pertenecen a parques 100% privados, y el resto son parques en los que UTE tiene participación o es propietaria en su totalidad.

Medidores inteligentes, tarifas y movilidad eléctrica

Durante la inauguración del stand de UTE en la Expo Prado 2022 la presidenta del ente Silvia Emaldi destacó que la innovación tecnológica de los más de 832 mil medidores inteligentes instalados permite acciones técnicas a distancia, como lectura automatizada y reconexión remota.

Por otro lado, mencionó que el Bono Social hoy beneficia a más de 130 mil clientes con descuentos mensuales de hasta un 90%, y que el plan Inteligente ya cuenta con 220 mil clientes que con esta tarifa logran una rebaja del orden del 20% mensual verificado.

Además, la presidenta de UTE señaló que la movilidad eléctrica “es cada vez más visible en el país” y el Uruguay 100% electrificado “continúa desarrollándose”, con una meta de 1.000 kits solares fotovoltaicos en 2024.