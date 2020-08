UTEC marca cómo brecha entre el interior y Montevideo repercute en acceso a fondos para emprendedores

Lo siguiente no es novedad: quien vive en Montevideo y cursa educación terciaria corre con amplia ventaja en el universo laboral.

Las cifras lo demuestran: según un estudio de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP) de 2016, quienes tengan al menos un año cursado en universidad, para 2050 tendrán un riesgo de 27% de que su trabajo sea automatizado, mientras que los que se hayan quedado en Secundaria se enfrentarán a un 70% de chances de que sus actuales tareas puedan ser desempeñadas por la tecnología.

Mientras enfrenta la lucha presupuestal, desde la Universidad Tecnológica (UTEC) advierten que el escenario tiene señales de mayor riesgo en aquellos que provengan de localidades de menos de 5.000 personas por la brecha territorial en el acceso a la enseñanza terciaria.

Como todas las instituciones del Estado, la UTEC se encuentra en diálogo con el Ministerio de Economía y Finanzas de cara al próximo Presupuesto. El ente tiene planteadas estrategias para ampliar su propuesta en el territorio, lo que implicaría un incremento del 20% de su presupuesto, contrario al tope de ejecución presupuestal del 85% exhortado por decreto del Poder Ejecutivo. La última reunión para tratar el tema será el próximo lunes.

La otra brecha

Pero además de una diferencia sustancial en cuanto al reemplazo por la tecnología, la brecha también se manifiesta en materia de acceso a financiamiento para emprendimientos de innovación e investigación, dijo en diálogo con El Observador Álvaro Pena, director de Programas Especiales de la institución radicada en el interior con tres institutos técnicos regionales (ITR).

Es que el 80% de los proyectos financiados por agencias gubernamentales son realizados por personas vinculadas a la educación terciaria. Estas entidades que ponen a disposición fondos públicos para el desarrollo de propuestas son la Agencia de Investigación e Innovación (ANII) y la Agencia Nacional de Desarrollo (ANDE).

“No significa que las ideas de quienes no tienen este nivel no sean igual de creativas o ingeniosas, sino que la formulación del proyecto suele tener otra preparación u otras habilidades que hacen que la posibilidad de éxito se concrete”, señaló Pena. “Si en muchos lugares del interior no tienen la posibilidad de acceder a un estudio universitario, se les complica, no solo a nivel laboral, sino para acceder a instrumentos como la ANII o ANDE”, sostuvo el magíster en Bioinformática y diplomado en Gestión de la Innovación.

Según señaló el jerarca, un 26% de los montevideanos acceden a la universidad, en contraste a un 8% en el interior. Incluso ciertos departamentos presentan guarismos inferiores, de acuerdo al relevamiento de UTEC, como Artigas, Lavalleja y Cerro Largo, para los que el ente quiere ampliar su oferta educativa.

Dentro de los que sí consiguieron el apoyo de ANII y ANDE entre los años 2016 y 2018, la gran mayoría (80%) fueron solicitados por residentes de Montevideo. El segundo pedazo más grande de la torta se lo llevaron los emprendedores e investigadores canarios, con un 6%. Ahí recién aparecen Salto y Paysandú, con un 4% y 2% respectivamente. En estos dos, además, hay sedes del Centro Universitario Regional (Cenur) Litoral Norte de la Universidad de la República.

El otro 8% se reparte entre los restantes 15 departamentos. A modo de ejemplo, ningún oriundo de Flores obtuvo apoyo en ese período de tres años.

“Imaginate el desafío que es para alguien que está en la capital emprender en tecnología, lo que significa para alguien del interior”, apuntó Pena. El bioinformático está convencido de que “las habilidades están”, y se basa en que desde que UTEC implementó el Programa de Emprendimientos Tecnológicos el año pasado, hubo 75 iniciativas hasta ahora. El apoyo se traduce en prestar las instalaciones y asesorar a los emprendedores para una mejor formulación del proyecto.

“Es como permitirle jugar a Luis Suárez. Él ya es Luis Suárez, ya tiene sus habilidades y ayudamos a perfeccionarlas, a tener un mejor espacio de entrenamiento y una cancha en mejores condiciones”, indica.

¿Cómo se consigue el apoyo?

Según explica Álvaro Pena, hay tres etapas para consolidar el apoyo de incubadoras como ANII y ANDE.

La primera es la validación de la idea técnica, que consiste en comprobar la posibilidad de producirla o desarrollarla. La segunda, es la validación de la idea de negocio: “Tu producto es fantástico, demostrame que hay un mercado para eso, con un cliente capaz de pagar y que tu emprendimiento en un tiempo acotado va a generar empleo”.

La última lleva el nombre de “capital semilla”, y consiste en el financiamiento inicial para montar el proyecto, lo que a su vez exige dar resultados. Según Pena, esta puede extenderse “como mucho” dos años.

Desembarco

Para el bionfirmático, Uruguay tiene que ir por la vía de fomentar el emprendedurismo, la innovación y la investigación. Pena comenta que “está súper estudiado que cada dólar invertido retorna al Estado en mayores ingresos”. “El estudio más óptimo da U$S19 por cada dólar invertido en emprendedurismo. El más acotado es U$S2”, explicó, y señaló que la diferencia se justifica por las ganancias de PedidosYa, una plataforma online de delivery que fue desarrollada en la montevideana Universidad ORT.

“La idea es que la presencia de UTEC facilite para que otros puedan llegar al interior”, sostuvo. En este sentido, el bioinformático resalta la presencia en territorio de UTEC para la formación en disciplinas tecnológicas y la motivación para el desembarco de más instituciones. "Siempre digo que es como una avenida: cuando ponen una tienda, enseguida abre otra, y se convierte en una cuadra muy diversa y rica”, resumió.