UTU negó pago del jornal para participar del congreso del sindicato y habrá paro de 48 horas

La Dirección General de UTU, encabezada por el director Juan Pereyra, negó el martes el pedido de la Asociación de Funcionarios (Afutu) para que todos los docentes –incluido los que no tienen cargos en el sindicato– pudieran participar del congreso anual de profesores accediendo a una licencia sindical, lo que implica que no reciben descuentos en su sueldo, y el sindicato decidió convocar a un paro de 48 horas para este viernes y sábado.

"Esta medida ha sido forzada por la Dirección General de UTU, que nos negó la posibilidad de participación para desarrollar nuestro Congreso Nacional en esa fecha", advirtió el sindicato en un comunicado.

Para los trabajadores se trata de una "actitud reaccionaria" de la Dirección General "amparada" por el Consejo Directivo Central (Codicen) de la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP) que se "inscribe en la historia" por ser la primera vez que un "gobierno democrático niega a un sindicato de trabajadores la posibilidad de realizar su Congreso Nacional".

Desde la administración defendieron la decisión y aseguraron que está basado en argumentos ténicos. "Esta no es una decisión política, es técnica. Consulté (a la División Jurídica) y me dijeron que no correspondía”, explicó Pereyra a El País.

Los trabajadores y la dirección tuvieron una instancia en el Ministerio del Trabajo donde los principales referentes del gremio pidieron al director general que los profesores pudieran ausentarse y asistir al congreso, realizado cada dos años, sin percibir descuentos. Sin embargo, desde la dirección del organismo entendieron que no era una medida extensiva a todos los profesores, de acuerdo a lo que dice la norma.

"No corresponde justificar inasistencias de otros funcionarios (que no sean los dirigentes sindicales) para concurrir al congreso organizado por Afutu por no encontrarse amparados en la normativa vigente”, afirma una de las resoluciones emitidas por la división jurídica de UTU tras la consulta de Pereyra.

"Me dijeron que en administraciones anteriores les daban los días. Yo no sé cómo se hacía, pero yo me tengo que basar en lo que dice el departamento de Jurídica”, respondió el director.

Pereyra explicó, por su lado, que "en ningún momento se le prohibió" al sindicato llevar a cabo el congreso, aunque, aclaró, sí se negó el pago del jornal a los profesores que pretendían ausentarse.

A su vez, expresó que los docentes cuentan con cinco días al año “que pueden utilizarlos para lo que les parezca correspondiente; por ejemplo para ir al congreso”, según indica el artículo 71 del estatuto docente.