Vacaciones de julio y Copa América: el combo para que los uruguayos copen Brasil

Ni Bariloche, el sur o el norte argentino, Chile o el Caribe, el destino del momento para las agencias de viaje a dos días de comenzar las vacaciones de invierno es Brasil, y por varios cuerpos. El motivo: el optimismo que genera la selección uruguaya de fútbol en la Copa América, que este sábado desde las 16 horas se jugará frente a Perú su pasaje a semifinales. A juzgar por el boom de demanda por opciones para viajar al vecino país en las próximas horas, según las agencias de viajes, los hinchas dan por descontado que el combinado del maestro Tabárez seguirá adelante para una de las semifinales que se disputará en Porto Alegre el próximo martes 2 de julio.

Como esa semana será la primera de vacaciones de julio, varios turistas uruguayos aprovechan para atar el descanso y el ocio con la pasión que despierta la selección jugando el máximo torneo continental.

Así, los agentes de viajes están ofreciendo distintas opciones vía bus hasta Porto Alegre con una primera escala y luego rumbo a Río de Janeiro para jugar una probable final en el mítico estadio de Maracaná el próximo domingo 7. Esta opción –la más económica y que ya se agotó– tenía un costo de entre US$ 900 y US$ 1.200 con entrada incluida por persona. Ahora, con un boom de demanda hay que pensar en desembolsar entre US$ 1.800 y US$ 2.000 para darse el gusto de combinar las vacaciones y los (posibles) dos partidos de Uruguay en lo que resta de la Copa América, según comentó a El Observador el director de Mac Travel, Sergio Bañales.

“Todavía hay entradas disponibles. El destino por excelencia es Porto Alegre, por la cercanía y la posibilidad de llegar vía terrestre”, acotó el presidente de la Asociación de Agencias e Viajes (Audavi) y director de Aeromundo, Carlos Pera.

La otra opción que ya está disponible para aquellos más optimistas es ir directo a ver la final a Maracaná en un vuelo chárter sin estadía y con entrada incluida, ya que los vuelos regulares sin escalas a esa ciudad están agotados. El precio base para esas opciones que están ofreciendo algunos agentes es de US$ 1.500 por persona. Uno de los escollos que hoy existen para asegurarse ver la final es el acceso a las entradas. Este jueves los tiques más baratos que ofrecía el vendedor oficial para las tribunas detrás del arco valían unos $ 10 mil (unos US$ 280), pero esos precios continuarán escalando a medida que avance la competencia y (sobre todo) si la selección local llega a la final.

Bañales aseguró que hoy no se pueden vender más paquetes con destino a Brasil porque la conectividad aérea con ese destino “es mala” y “está en crisis”. Para la ruta Montevideo-Río de Janeiro hay dos vuelos diarios, uno de Gol y otro de Latam.

También hay dificultades para encontrar disponibilidad de ómnibus para armar las excursiones. Por ello es que debieron acudir a empresas brasileñas para poder satisfacer la demanda uruguaya de los últimos días.

El efecto elecciones y consejos

Si en algún momento había alguna duda sobre la incidencia de las elecciones internas del próximo domingo sobre la zafra de invierno para los agentes turísticos, en los últimos días quedó disipada. Según el presidente de Audavi, el acto eleccionario “no tendrá ninguna consecuencia”, al contrario, “serán miles los uruguayos que saldrán del país en las próximas horas” a disfrutar de las vacaciones de julio, y varios aprovecharán para mecharlo con el aliento en las tribunas a la selección uruguaya.

Pera llamó a los consumidores a tener precaución a la hora de adquirir paquetes de excursiones particulares con destino a Brasil para ver a Uruguay tanto en Porto Alegre como en Río de Janeiro. En ese sentido, indicó que es importante que los viajeros se aseguren que el agente es socio de Audavi, porque ello es garantía de que el operador cumple con los requisitos y seguros que el Ministerio de Turismo exige.

“Hemos visto promociones en redes sociales, de promotores freelance, que no sabemos si tienen los seguros y autorizaciones correspondientes”, alertó Pera.