Vacunación contra el covid-19 en Uruguay: características, dosis y efectividad

Aunque todavía quedan muchas preguntas sin responder sobre las vacunas contra el covid-19 que se utilizarán en Uruguay, hay aspectos que sí se conocen. Además, se definió que habrá 80 puestos de vacunación en Montevideo e interior para vacunar a unas 500 mil personas, entre los que hay 90 mil del personal de la salud, según establece el plan de vacunación del Ministerio de Salud Pública.

A continuación, un repaso por las vacunas que ya se sabe se utilizarán en Uruguay, sobre lo que indican los estudios realizados sobre su efectividad, y la experiencia existente a nivel mundial hasta el momento.

Pfizer: la gran apuesta del gobierno

La vacuna creada por el conglomerado Pfizer-BioNTech llegará a principios de marzo a Uruguay, según afirmó el gobierno en la conferencia de prensa del pasado 23 de enero. Ese día el presidente Luis Lacalle Pou dijo que llegarán dos millones de dosis de ese fármaco, junto con 1,75 millones de la china Sinovac. En ese momento el gobierno dijo que se negociaba con otros tres laboratorios.

Rafael Radi, coordinador general del Grupo Asesor Científico Honorario (GACH), opinó que la de Pfizer podría ser "muy apropiada" para la primera fase del plan de vacunación, sobre todo para "blindar al personal de salud y las poblaciones vulnerables por su alta eficacia".

Uno de los obstáculos presentados por esta vacuna era la conservación de las mismas en -70° C. Para ello, el Ministerio de Salud Pública confirmó la compra de dos ultrafreezers, que fueron colocados en el Aeropuerto de Carrasco. Así lo informó el ministro, Daniel Salinas, por medio de su cuenta oficial de Twitter.

A su vez, este miércoles partirá el avión Hércules de la Fuerza Aérea a Estados Unidos, a buscar los otros cuatro ultrafreezers.

Efectividad y método de uso

La vacuna se debe dar en dos dosis, con una diferencia de 21 días (tres semanas) entre la primera y segunda dosis. Contando con la experiencia de Israel, que ya ha vacunado a gran parte de su población con esta vacuna, los datos preliminares sugieren que la vacuna es 92% efectiva, que se acerca al 95% que mostraron los ensayos de Pfizer.

Sinovac y sus polémicas

En la conferencia del 23 de enero, Lacalle dijo también que llegarán 1.75 millones de dosis de la vacuna china Sinovac pero en los días siguientes se generaron una serie de informaciones que levantaron polémica sobre la llegada de esa vacuna. Entre ellas, el hecho de que el director del instituto Butantan, que produce vacunas de Sinovac en Brasil, dijo en el programa No Toquen Nada, en DelSol FM, que aún no estaba asegurada la cantidad de dosis que había anunciado el presidente en la conferencia de prensa.

Respecto a la compra en Uruguay, el presidente afirmó en la conferencia del miércoles 27 de enero: "Nosotros hicimos un acuerdo con un representante autorizado de Sinovac. Tengo los documentos que confirman la representación con la empresa que hemos negociado".

Horas después se conoció un comunicado que la empresa china hizo público en el que señalaba que "algunas empresas e individuos falsificaron y utilizaron ilegalmente documentos de autorización de Sinovac Biotech Co., Ltd. ("Sinovac Beijing") o Sinovac Life Sciences Co., Ltd. ("Sinovac Life Sciences"), dos subsidiarias de Sinovac. Biotech Ltd. (“Sinovac”".

Luego de eso, el gobierno aseguró que las dosis de la vacuna llegarán. Según informó El Observador éste martes el gobierno uruguayo ha tenido diálogo directo con el gobierno chino, luego de que advirtieran que Butantan recién podían entregar dosis a partir de mayo.

Lacalle Pou envió una nota al presidente chino Xi Jinping el 21 de diciembre en la que le realizó un “pedido especial” de apoyo a Uruguay en el combate a la pandemia “especialmente para facilitar el acceso a vacunas”, de acuerdo con un comunicado divulgado por Presidencia.

Efectividad y método de uso

No hay cifras oficiales de cuál es el porcentaje de efectividad de esta vacuna. Algunas investigaciones afirman que tiene un 50%, mientras que otras llegarían al 78%. Sin embargo, en Uruguay se busca combinar la eficacia de Pfizer y la de Sinovac para lograr una inmunización de la población. Se deben dar en dos dosis, con dos semanas de intervalo.

Brasil ya le está utilizando y en la frontera incluso han sido inoculados médicos uruguayos que trabajan del lado brasileño.

Plan Covax y la AstraZeneca

Uruguay conforma parte del plan Covax, que busca una justa distribución de las vacunas contra el covid-19. Dentro de este mecanismo, se confirmó que en Uruguay se dará la AstraZeneca, y será la primera en llegar al país. El anunció lo hizo la Organización Mundial de la Salud (OMS) a los 36 países que recibirán este beneficio.

Con estas dosis, se podrá vacunas a 100 mil personas aproximadamente. Uruguay habría reservado, en octubre del 2020, 1,5 millones de dosis a través del Covax, para así lograr vacunar a unas 750 miles de personas. Finalmente, con la cantidad de dosis que llegarán en esta primera fase, se logrará inmunizar al 3% de la población, según informó el presidente, Luis Lacalle Pou, en la conferencia el pasado 23 de enero.

Según el comunicado de la OMS, las primeras dosis de AstraZeneca llegarán a la región "a partir de la segunda mitad de febrero y a lo largo del segundo trimestre". Sin embargo, la fecha dependerá de que la organización le otorgue al laboratorio la aprobación del uso de emergencia de las dosis. La aprobación "se espera que pueda ocurrir en los próximo días", según la OMS.

Estas vacunas irán a la par de las negociadas directamente por el gobierno, como lo son Pfizer y Sinovac.

Efectividad y método de uso

Esta vacuna se debe dar en dos dosis. En el Reino Unido, se ha aplazado hasta 12 semanas la segunda dosis, pues afirman que no hay evidencia de que se necesite dar 21 días posteriores a la primera. A su vez, según los ensayos preliminares, la efectividad va desde 62% al 90%. Para su almacenamiento, se puede guardar en temperatura normal de un refrigerador.

Sputnik V y las negociaciones con Rusia

Junto con la confirmación de la compra de vacunas a Pfizer y Sinovac, el gobierno uruguayo mantiene negociaciones con otros tres laboratorios, entre ellos para compra la Sputnik V.

El lunes 25 de enero, dos días después de la conferencia de prensa sobre el plan de vacunación, el secretario de presidencia, Álvaro Delgado, y el ministro de salud, Daniel Salinas, se reunieron con el embajador ruso en Uruguay, Andréi Budáev. Según el embajador, el Ministerio de Salud Pública solicitó documentación adicional, la llamada "documentación regulatoria", la cual "permitirá a la parte uruguaya tener información definitiva, completa, e integral en relación a la vacuna rusa y su adquisición".

A principios de diciembre, durante una visita oficial en Moscú, el canciller Francisco Bustillo expresó que se estaba analizando la posibilidad de comprar la vacuna rusa, la cual ya había sido presentada a las autoridades del Ministerio de Salud Pública. A su vez, el presidente argentino, Alberto Fernández, se ofreció a colaborar con la compra de la Sputnik V, que Argentina compró y está utilizando para inmunizar a su población.

Efectividad y método de uso

Un informe de la prestigiosa revista médica The Lancet informa que, en un estudio realizado con 20.000 participantes de los diferentes países que han vacunado con la Sputnik V, se puede confirmar un 92% de efectividad. Entre los países analizados están Argentina, Bolivia, Paraguay, Hungría, Emiratos Árabes Unidos, entre otros.

La vacuna se debe dar en dos dosis, y se puede entre +2 y +8 grados Celsius para su conservación.