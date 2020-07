Valeria Alonso: "Venía procesando una salida, pero me sorprendió"

La periodista Valeria Alonso habló por primera vez luego de su despido sorpresivo del noticiero central de Canal 4, Telenoche, en el que trabajaba desde hace cinco años, y del que había sido una de sus conductoras desde hace dos años y medio. Alonso dijo que lo que más le dolió de la salida fue no poder despedirse de la audiencia, ya que el anuncio le fue hecho unas horas antes de salir al aire. "En cada lugar en el que estoy, siempre me pongo la camiseta del medio donde trabajo. Cuando uno se tiene que ir así, sin posibilidad de despedirse, por respeto a la gente que mira más que nada, se produce ese dolor", dijo en el programa de Radio Universal Hacemos lo que podemos.

La periodista anunció su salida el 1 de julio, a través de su cuenta de Twitter. En la entrevista en Universal contó que en los últimos tiempos se había dado cuenta de que no se encontraba del todo cómoda en su rol actual. "Toda mi vida fui periodista, notera. Mi rol era otro, no el de presentadora", comentó. "Mis energías no estaban al 100% y quizás internamente venía procesando una salida, pero a nivel empresarial me sorprendió", agregó.

"Me imaginé que tenía fecha de vencimiento, pero no que fuera tan rápido", comentó Alonso, que dijo que desde el canal se le explicó que su desvinculación se producía como parte de una reestructura del noticiero. "Uno ya conoce las reglas del juego y sabe que es así, en todo el mercado laboral, pero sobre todo en los medios. Lo que me pasó a mi le pasa a todos los uruguayos".

Te perdiste la nota con @Valealonso09 en #HacemosLoQuePodemos?

Acá la tenés! 👇👇👇 https://t.co/2y4clbowNV — Hacemos Lo Que Podemos (@Hacemos970) July 14, 2020

Aunque aún no ha definido cómo seguir su trayectoria, aseguró que está abierta a opciones y propuestas, y concluyó que fue una etapa de aprendizaje y responsabilidad, en particular cuando ante la ausencia temporal de Daniel Castro, su coconductor en Telenoche, le tocó presentar en solitario el noticiero.