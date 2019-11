Valeria Lynch ahora es Ninch: "Llegó la hora de reinventarme"

La cantante argentina Valeria Lynch anunció hoy a través de su cuenta de Twitter que había llegado la hora de "reinventarse" y que a partir de ahora, se cambiaría el nombre a Valeria Ninch.

Me cambio el apellido porque llegó la hora de reinventarme y voy x mucho más Si lo hizo Madonna, porque no lo puedo hacer yo, no? A partir de ahora soy #ValeriaNinch #apurorock pic.twitter.com/lWVhtNGKF6

Si bien no anunció el motivo concreto del cambio, a través del hashtag #apurorock indicó que su orientación musical iría hacia ese lugar. Inmediatamente de su publicación las redes sociales se llenaron de memes y bromas al respecto. Pero también generó mucha expectativa, por lo que decidió escribir otro tuit con apenas algo más de información.

Uy Que revuelo se armó Para todos los que me preguntan, voy a ampliar Pasé del rock a la balada, de la balada al rock; del pelo con rulos al pelo lacio, a la cola de caballo; etc, etc, etc Cambié tantas cosas! 💪 Por qué no cambiar mi nombre? #ValeriaNinch pic.twitter.com/HzPIHxEdr4