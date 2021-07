Variante delta: "El ingreso fue mucho más alto de lo que esperábamos", dijo Carlos Batthyány, director del Pasteur

A dos días de que la variante delta fuera reportada por primera vez en Uruguay, el director del Institut Pasteur de Montevideo, Carlos Batthyány, visualiza su aparición como un "desafío" del que las autoridades deberán "ocuparse" y prevé posibles escenarios que esta mutación del coronavirus puede generar a partir de su expansión en el país.

Con los casos diarios, hospitalizaciones y muertes a la baja, la llegada de la variante, detectada por primera vez en octubre de 2020, "quizás" puede derivar en un aumento de casos y "complicar" a las personas que no estén vacunadas, entiende el director del Pasteur.

Según señaló en Informativo Sarandí, aún no hay certezas de que, como pasó en otros países europeos, la variante se vuelva dominante, como sí ocurrió con la P1 en Uruguay. Eso dependerá de que el Ministerio de Salud mantenga el control epidemiológico que, a su parecer, "aparentemente" mantuvo hasta ahora.

"El ingreso de delta fue mucho más alto de lo que esperábamos. Entraron 26 casos en un período de tiempo muy acotado, casi a un promedio de un paciente por día. Ahí viene un desafío y un experimento que no sabemos y es si delta puede desplazar o no a la variante gama, la P1. En los pacientes que están completamente vacunados las vacunas son eficaces y previenen que eventualmente se infecten, tengan algún curso clínico, pero sin grandes complicaciones", dijo a radio Sarandí.

Batthyány reafirmó que los casos reportados hasta entonces fueron de viajeros que no habían terminado su proceso de vacunación y por esa razón, insistió, el "tema mayor" será controlar los casos que se generen de ahora en más en quienes no estén vacunados. "Por eso hay que insistir en que la gran salida de esto es vacunar, vacunar, vacunar. Es muy importante que la gente tome consciencia de la importancia de la vacunación", dijo.

Para el profesional, la alta vacunación que mantiene el país hace pensar en que no haya un comportamiento de la variante como el que sí sucedió con la P1 desde comienzos de marzo. "Es un tema del que nos tenemos que ocupar, no preocupar, porque Uruguay tiene casi el 50% de su población completamente vacunada. En Estados Unidos, en aquellos estados donde la población estaba por debajo del 50% fue donde se vio un aumento de casos", apuntó. "No espero que haya un comportamiento como nos pasó con la variante P1, que nos encontraba en una situación mucho más compleja desde el punto de vista epidemiológico, sin vacunas".

"Quizás aumenten los casos, y se nos complique con las personas no vacunadas, pero no a nivel de todo el país", estimó.

Desde que el ministerio cambió el decreto para que los viajeros que arriban al país no deban siempre realizar cuarentena obligatoria, el "margen de responsabilidad" de las personas es mayor, precisó Batthyány, quien comentó que su otra preocupación recaerá en monitorear las "cargas virales" de delta, que "son mayores" de acuerdo a estudios, y el "período ventana" –el tiempo entre que una persona toma contacto con el virus y tiene síntomas–, que se acorta y "se acerca más a los 3-5 días y puede persistir más tiempo dando positivo" en las pruebas PCR.