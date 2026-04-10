Clima en Uruguay hoy: lo que hay que saber según Inumet para este viernes 10 de abril

El Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) pronosticó para este viernes 10 de abril una jornada con cielo parcialmente nuboso en todo el país, presencia de neblinas durante la mañana y temperaturas en ascenso hacia la tarde.
Montevideo y Área Metropolitana
En Montevideo y el área metropolitana, la jornada comenzará con cielo algo nuboso y períodos de claro, acompañado de neblinas y bancos de niebla en las primeras horas.
La temperatura mínima será de 9 °C y la máxima alcanzará los 21 °C.
Para la tarde y noche se prevé un cielo claro a algo nuboso, con vientos del noroeste al noreste entre 10 y 20 km/h, con períodos de calma.
Este
En el este del país, el viernes presentará condiciones similares, con cielo algo nuboso y períodos de claro, junto a nieblas y neblinas en la mañana.
Las temperaturas oscilarán entre los 8 °C de mínima y 22 °C de máxima.
Hacia la tarde y noche se mantendrá el cielo parcialmente nuboso, con persistencia de neblinas, mientras que los vientos rotarán del suroeste al noreste entre 10 y 20 km/h, con lapsos variables.
Oeste
En el litoral oeste, la mañana se presentará con cielo algo nuboso y períodos de claro, y presencia de nieblas y neblinas.
La temperatura mínima será de 8 °C y la máxima llegará a los 23 °C.
Durante la tarde y noche el cielo se mantendrá claro a algo nuboso, con neblinas, y vientos variables, pasando al noreste entre 10 y 20 km/h.
Norte
En el norte del país, Inumet prevé una jornada algo más cálida, con mínima de 11 °C y máxima de 25 °C.
La mañana comenzará con cielo algo nuboso y períodos de claro, junto a nieblas y neblinas, mientras que en la tarde y noche se mantendrá el cielo claro a algo nuboso.
Los vientos soplarán del sector este entre 10 y 30 km/h, marcando una leve intensificación respecto a otras zonas del país.