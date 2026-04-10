Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45
Ahora en: Montevideo
icon
14°C
cielo claro
Sábado:
Mín  13°
Máx  21°

Siguenos en:

/ Nacional / PRONÓSTICO

Clima en Uruguay hoy: lo que hay que saber según Inumet para este viernes 10 de abril

En Montevideo y el área metropolitana, la jornada comenzará con cielo algo nuboso y períodos de claro, acompañado de neblinas y bancos de niebla

10 de abril de 2026 7:08 hs
Cielo despejándose, con pocas nubes y sol
Foto: Pexels

El Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) pronosticó para este viernes 10 de abril una jornada con cielo parcialmente nuboso en todo el país, presencia de neblinas durante la mañana y temperaturas en ascenso hacia la tarde.

Montevideo y Área Metropolitana

En Montevideo y el área metropolitana, la jornada comenzará con cielo algo nuboso y períodos de claro, acompañado de neblinas y bancos de niebla en las primeras horas.

La temperatura mínima será de 9 °C y la máxima alcanzará los 21 °C.

Más noticias

Clima en Uruguay hoy: lo que hay que saber según Inumet para este jueves 9 de abril

Inumet informó dónde se registraron las rachas de viento más intensas: alcanzaron 111 km/h en la madrugada

Para la tarde y noche se prevé un cielo claro a algo nuboso, con vientos del noroeste al noreste entre 10 y 20 km/h, con períodos de calma.

Este

En el este del país, el viernes presentará condiciones similares, con cielo algo nuboso y períodos de claro, junto a nieblas y neblinas en la mañana.

Las temperaturas oscilarán entre los 8 °C de mínima y 22 °C de máxima.

Hacia la tarde y noche se mantendrá el cielo parcialmente nuboso, con persistencia de neblinas, mientras que los vientos rotarán del suroeste al noreste entre 10 y 20 km/h, con lapsos variables.

Oeste

En el litoral oeste, la mañana se presentará con cielo algo nuboso y períodos de claro, y presencia de nieblas y neblinas.

La temperatura mínima será de 8 °C y la máxima llegará a los 23 °C.

Durante la tarde y noche el cielo se mantendrá claro a algo nuboso, con neblinas, y vientos variables, pasando al noreste entre 10 y 20 km/h.

Norte

En el norte del país, Inumet prevé una jornada algo más cálida, con mínima de 11 °C y máxima de 25 °C.

La mañana comenzará con cielo algo nuboso y períodos de claro, junto a nieblas y neblinas, mientras que en la tarde y noche se mantendrá el cielo claro a algo nuboso.

Los vientos soplarán del sector este entre 10 y 30 km/h, marcando una leve intensificación respecto a otras zonas del país.

Las más leídas

ESPN tiene nuevo comentarista uruguayo para la Copa Libertadores en lugar de Diego Muñoz, que hizo su descargo en redes

Plan Vale: el gobierno comenzará a controlar desde mayo la adhesión obligatoria al sistema de envases

Independiente Santa Fe 1-1 Peñarol por Copa Libertadores: valioso empate del aurinegro en la altura de Bogotá con golazo de Matías Arezo

Uruguay 2-0 Colombia: con goles de Brizuela, la selección reaccionó en el Sudamericano sub 17 y sigue en carrera por las semifinales y el Mundial

Temas

Inumet Uruguay Montevideo Montevideo

Seguí leyendo

Mas noticias de Nacional

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos