Clima en Uruguay hoy: lo que hay que saber según Inumet para este viernes 10 de abril

El Instituto Uruguayo de Meteorología ( Inumet ) pronosticó para este viernes 10 de abril una jornada con cielo parcialmente nuboso en todo el país, presencia de neblinas durante la mañana y temperaturas en ascenso hacia la tarde.

Accedé ahora y sin límites a toda la información.

En Montevideo y el área metropolitana, la jornada comenzará con cielo algo nuboso y períodos de claro , acompañado de neblinas y bancos de niebla en las primeras horas .

La temperatura mínima será de 9 °C y la máxima alcanzará los 21 °C .

Inumet informó dónde se registraron las rachas de viento más intensas: alcanzaron 111 km/h en la madrugada

Clima en Uruguay hoy: lo que hay que saber según Inumet para este jueves 9 de abril

Para la tarde y noche se prevé un cielo claro a algo nuboso , con vientos del noroeste al noreste entre 10 y 20 km/h , con períodos de calma.

Este

En el este del país, el viernes presentará condiciones similares, con cielo algo nuboso y períodos de claro, junto a nieblas y neblinas en la mañana.

Las temperaturas oscilarán entre los 8 °C de mínima y 22 °C de máxima.

Hacia la tarde y noche se mantendrá el cielo parcialmente nuboso, con persistencia de neblinas, mientras que los vientos rotarán del suroeste al noreste entre 10 y 20 km/h, con lapsos variables.

Oeste

En el litoral oeste, la mañana se presentará con cielo algo nuboso y períodos de claro, y presencia de nieblas y neblinas.

La temperatura mínima será de 8 °C y la máxima llegará a los 23 °C.

Durante la tarde y noche el cielo se mantendrá claro a algo nuboso, con neblinas, y vientos variables, pasando al noreste entre 10 y 20 km/h.

Norte

En el norte del país, Inumet prevé una jornada algo más cálida, con mínima de 11 °C y máxima de 25 °C.

La mañana comenzará con cielo algo nuboso y períodos de claro, junto a nieblas y neblinas, mientras que en la tarde y noche se mantendrá el cielo claro a algo nuboso.

Los vientos soplarán del sector este entre 10 y 30 km/h, marcando una leve intensificación respecto a otras zonas del país.