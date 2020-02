Vázquez dijo que era de “clase trabajadora” y el PIT-CNT lo comparó con Batlle y Ordoñez

Al sonar de los flashes e iluminado por las cámaras de televisión, el presidente de la República, Tabaré Vázquez, bajó del auto presidencial y se fundió en un abrazo con el presidente del PIT-CNT, Fernando Pereira. Eran las 18 horas clavadas cuando el líder frenteamplista se golpeó el pecho –mientras el abrazo duraba– y le agradeció al sindicalista por el reconocimiento.

Ni bien pisó la sede del movimiento sindical, la primera en saludarlo fue Carolina Cosse, que supo ser su ministra de Industria y ahora compite por la Intendencia de Montevideo bajo el lema oficialista. “Es un honor presidente, es un honor”, le dijo.

Vázquez no llegó a saludar a más personas porque, antes de dirigirse al anfiteatro, se reunió por unos quince minutos con el secretariado ejecutivo del PIT-CNT en una de las salas a la entrada de local. Además de Pereira, estaba el secretario general, Marcelo Abdala, la vicepresidenta, Soraya Larrosa, junto con Martín Pereira (Federación de Funcionarios de la Salud Pública), Fernando Gambera (Asociación de Empleados Bancarios del Uruguay) y Vanessa Peirano (sindicato del puerto).

Quienes estuvieron ausentes fueron, entre otros, los dirigentes sindicales que manifestaron su oposición a la realización del evento: Valeria Ripoll, del sindicato de municipales de Montevideo (Adeom), Fernando Ferreira, de los trabajadores de la bebida (FOEB) y Joselo López, del gremio de estatales (COFE).

Leonardo Carreño

Una vez finalizada esa reunión de bienvenida, Vázquez fue rumbo a la sala de conferencias donde lo esperaban decenas de personas que, al acercarse, lo abrazaron en aplausos. Y junto a las palmas, el cántico: "Y ya lo ve, y ya lo ve, el presidente es Tabaré".

El presidente de la República cruzó la sala en medio del eufórico recibimiento y, al llegar al frente, se dio vuelta y fue el propio mandatario el que comenzó a aplaudir a sus seguidores. El público le respondió con otro cántico que, una vez más, resonó por todos los pasillos de la sede sindical: "Ole le, ola la, si esto no es el pueblo el pueblo dónde está".

Entre sus seguidores, además de sindicalistas, había una larga lista de autoridades del gobierno actual.

Lo acompañó parte de su equipo en el Poder Ejecutivo: el prosecretario de Presidencia, Juan Andrés Roballo, el ministro de Trabajo, Ernesto Murro, la ministra de Turismo, Liliam Kechichián, el ministro de Industria, Guillermo Moncecchi. El actual intendente de Montevideo, Christian Di Candia, también se hizo presente junto con los candidatos frenteamplistas para las elecciones departamentales de mayo: Álvaro Villar, Carolina Cosse y Daniel Martínez.

Además, estaban el exministro de Vivienda, Mariano Arana, el presidente del Frente Amplio, Javier Miranda, el presidente de ASSE, Marcos Carámbula y la directora de Desarrollo Social de la comuna capitalina, Fabiana Goyeneche.

“Batlle y Ordóñez”

El primero en hablar, para dar comienzo a la ceremonia de manera oficial, fue Abdala. En su discurso enumeró decenas de leyes que fueron aprobadas por Vázquez, que según entiende, fueron en beneficio de los trabajadores, aunque antes de nombrar cada una adelantó que se iba a “quedar corto”.

El sindicalista comunista mencionó desde la convocatoria a los Consejos de Salarios en mayo de 2005 hasta la ley que reguló el trabajo doméstico. Pasó por las normativas que permitieron las licencias especiales a los trabajadores y también nombró la ley que permitió el descanso del trabajador rural. Habló del Sistema Nacional de Cuidados y del Sistema Nacional Integrado de Salud. Nombró lo logrado en negociación colectiva y también lo referido a las libertades sindicales.

"Un día en la historia serán reconocidas las conquistas de Vázquez con la misma admiración que hoy miramos las reformas de don José Batlle y Ordóñez", sostuvo, antes de darle la palabra al “compañero con mayúsculas”.

Vázquez, una vez más rodeado de aplausos, intentó comenzar a hablar pero la emoción se lo dificultó. “No sé por dónde empezar”, dijo. Pero segundos más tarde, su discurso ya estaba en marcha.

Leonardo Carreño

En primer lugar, enfocó su oratoria a agradecer porque, sobre el comienzo, dijo que “no hay peor lastre que ser desagradecido”. “Yo no me siento merecedor de este acto, de este reconocimiento”, expresó después.

Luego afirmó que el reconocimiento se debía al trabajo de quienes lo acompañaron. "La cuota parte que a mí me corresponde es ínfima. Nadie puede hacer nada solo. Lo que hicimos fue producto de un trabajo en equipo porque cada uno de esos trabajos fueron analizados y trabajados junto a todos los compañeros ministros que estuvieron. Sin ellos hubiera sido imposible. Y no hubiera sido posible si no hubiéramos tenido con nosotros al PIT-CNT", dijo el presidente.

Vázquez dijo que el diálogo con el movimiento sindical fue “permanente” y destacó la seriedad y responsabilidad de los principales dirigentes del PIT-CNT. A su vez, recordó que hubo “desacuerdos” entre ambos actores pero destacó los “muchos puntos de concordancia” que se convirtieron en el fundamento del homenaje.

Sobre el final, el mandatario destacó su cercanía con el movimiento obrero y despertó la ovación de los que estaban en el anfiteatro y también de la decena de personas que escucharon el acto por los parlantes, afuera de la central sindical. "Históricamente yo pertenezco a la clase de los trabajadores y no lo digo por estar acá. Lo he dicho. Porque toda mi familia es trabajadora", dijo.

Sus últimas palabras, de despedida, fueron la antesala de lo que será su último discurso como presidente. “En pocos días voy a despedirme como quisiera despedirme. Me voy a guardar en el corazón una de las tres palabras de la despedida que voy a hacer en pocos días: Hasta... siempre”, remató.

Luego, parado en el estrado, hizo con sus manos la señal que lo identifica: puso su brazo en alto e hizo la señal de la “V” de victoria.