Vázquez: "Sería muy egoísta de mi parte quedarme callado en mi casa"

El expresidente Tabaré Vázquez llegó al comité de base del Frente Amplio del balneario de San Luis, y dio comienzo así a su primer acto partidario, luego de dejar la Presidencia de la República este domingo 1° de marzo, cuando asumió en su lugar el nacionalista Luis Lacalle Pou.

Vázquez llegó sobre las 19.05, 30 minutos después de la hora anunciada, y fue recibido por decenas de seguidores que lo esperaban en el balneario donde el dos veces presidente tiene una casa de verano. "Vamo arriba, Tabaré", le gritaron algunos militantes, que recibieron al exmandatario entre cánticos y armando un pasillo por el que caminó desde el auto hasta la entrada del comité.

Una vez dentro, contagiado por el entusiasmo que lo rodeaba, afirmó: "No se hacen una idea del placer, la alegría que tengo de estar nuevamente junto a ustedes (...) Que bien nos hacen estos baños de frenteamplismo".

Luego, aseguró que entendía que había un "pensamiento" que "hoy más que nunca" el Frente Amplio debía de tener presente. "No importa Tabaré Vázquez, no importa Líber Seregni, no importa Danilo Astori; lo que importa, en primer lugar, es el pueblo uruguayo, y en segundo lugar el proyecto político para que la gente viva mejor", dijo.

A continuación, contó que su vida política transcurrirá tanto en los comités de base como en las coordinadoras y las departamentales, porque esa era " la mejor manera" de hacerlo y porque de esa forma podrá también "aportar" su experiencia de "30 años de actividad frenteamplista, más los años de gobierno en cargos ejecutivos, que enseñan y enseñan mucho".

"Y sería muy egoísta de mi parte quedarme callado en mi casa y no intentar compartir con ustedes esas experiencias", sostuvo en su primer discurso como exmandatario, en el que ya anunció cómo pretende que el FA ejerza la oposición durante estos cinco años. "Nosotros vamos a ser una oposición no para sacar a nadie del gobierno sino para que la gente viva mejor, a diferencia de otros que lo que quisieron fue sacar al Frente Amplio del gobierno nacional".

Para acompañar a Vázquez llegaron al lugar los exministros Víctor Rossi, María Julia Muñoz, y Carolina Cosse. Hasta allí también fueron Gustavo Leal –exdirector de Convivencia y Seguridad Ciudadana del Ministerio del Interior y asesor de seguridad de Daniel Martínez–, el senador comunista Óscar Andrade y el exintendente de Canelones y candidato a la reelección, Yamandú Orsi, entre otros.

María Eugenia Fernández

Este domingo a la tarde, luego de entregarle la banda presidencial a Lacalle Pou, Vázquez fue hasta su casa del Prado, donde también lo aguardaban militantes de la coalición de izquierda. Allí, antes de entrar, les dijo: "Nos vemos pronto. ¡Y en cinco años vamos a estar festejando!".

"Cara a cara"

En su alocución, que fue precedida por un breve discurso de Orsi, Vázquez también se refirió a "tres actividades que están muy unidas" y que en su concepción serán ejes fundamentales del Frente Amplio. "Las próximas elecciones departamentales, (que son) tremendamente importantes. El encare que la fuerza política debe dar al seguimiento y control del nuevo gobierno. Y, en tercer lugar –agregó–, el fortalecimiento y renacimiento de nuestro querido e histórico y fundamental Frente Amplio".

Respecto a la estrategia de campaña de cara a las elecciones de mayo, Vázquez afirmó que "lo importante" es conquistar el voto "cara a cara" con todos los uruguayos. "Una elecciones no se gana solo con un comando, con redes lanzadas al aire. Tampoco podemos pretender ganarlas por los medios de comunicación. La ganamos con la gente, barrio a barrio, cuando vamos al almacén, a la panadería, hablando con un vecino. Tenemos que hablar y convencerlos (de) que tenemos el mejor proyecto política para que la gente viva mejor", insistió.