Vecinos pidieron a Dinama que no otorgue autorización ambiental al “tren de UPM”

Un grupo de vecinos que se oponen a la realización del Ferrocarril Central que unirá Montevideo con Paso de los Toros se manifestó este martes frente a la Dirección Nacional de Medio Ambiente (Dinama).

Los vecinos solicitaron reunirse con el director Alejandro Nario y al no poder hacerlo le entregaron un documento de diez carillas en el que señalan las irregularidades que se han cometido en el proceso de adjudicación de la obra al consorcio Vía Central y le piden que no entregue la autorización ambiental necesaria para comenzar las obras.

La abogada Sonia Gómez, una de las manifestantes, dijo a El Observador que además del documento que entregaron a la Dinama, los vecinos analizan presentar un recurso de amparo o una medida de no innovar para detener la ejecución de la obra.

Los vecinos también presentaron recursos ante la Institución Nacional de Derechos Humanos y la Defensoría del Vecino de la Intendencia de Montevideo. Según supo El Observador, ambos organismos están estudiando las denuncias y solicitando audiencias con las autoridades con el objetivo de tomar una resolución “lo antes posible”.

Los manifestantes leyeron la proclama a través de un megáfono y mostraron pancartas con mensajes como “no a UPM por zonas urbanas” o “el tren de UPM destruye calidad de vida y territorio”.

"Las enumeraciones expresadas evidencian la violación flagrante del principio precautorio y del inminente riesgo de afectación de derechos fundamentales como salud, vida y vivienda entre otros de los pobladores afectados por este proyecto", señala el documento entregado a Dinama al que accedió El Observador.

"Con altos niveles de contaminación sonora, generándose vibraciones persistentes durante 22 años, afectándose servicios durante obras, exponiendo y obligando a 35.750 habitantes a vivir en un hábitat de perturbación, fractura de pueblos, barrios y ciudades, la Dinama no deberá otorgar habilitación ambiental a este emprendimiento de interés privado a condición de la afectación irreparable de las condiciones de vida de los uruguayos", sentencia el texto.

El ministro de Transporte y Obras Públicas, Víctor Rossi, dijo en los últimos días que tienen “todo listo” para comenzar los trabajos y que el ferrocarril es necesario para el país, más allá de la instalación de la segunda planta de UPM.

A fines de noviembre, el Tribunal de Cuentas legitimó la adjudicación al consorcio Vía Central, integrado por las empresas uruguayas Saceem y Berkes junto a la española Sacyr y la francesa NG. El costo estimado de la inversión que realizará el consorcio Vía Central es de US$ 850 millones. La obra se extenderá por 36 meses mediante la modalidad de participación público-privada. La adjudicación es por 15 años con opción a otros siete más y una vez que la obra finalice, el gobierno pagará a Vía Central unos US$ 400 mil por día, es decir unos US$ 150 millones por año por las vías y su mantenimiento.