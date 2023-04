Vehículos eléctricos: ¿Cuántos se vendieron por día en el primer trimestre?

Los vehículos eléctricos son un segmento que lentamente continúa expandiéndose en Uruguay, aun cuando su incidencia en el total del mercado automotor es baja, y ronda el 2%.

Los últimos datos publicados por la Asociación del Comercio Automotor (ACAU), mostraron que en marzo de este año se comercializaron 129 unidades.

En tanto, las cifras de los primeros tres meses del año muestran que en el acumulado se llevan colocadas un total de 351 unidades, lo que equivale a cuatro vehículos por día.

Durante el 2022 se comercializaron un total de 1.043 unidades, el doble de lo registrado en 2021. De mantenerse el ritmo observado en el primer cuarto de 2023, al cierre de año se superaría nuevamente el total anual de ventas.

Al desglosar los datos por tipo de vehículo, en 2023 se han vendido 183 Suv (vehículos deportivos utilitarios), 88 utilitarios, 78 automóviles, y 2 camiones.

Beneficios

Los autos eléctricos ofrecen algunos beneficios a nivel tributario. Uno de ellos es que desde 2022 están exentos de Imesi cuando se adquieren cero kilómetro. Tampoco se paga arancel externo cuando se importan.

Entre otros beneficios está que los vehículos eléctricos no cuentan con caño de escape, eso hace que no exista combustión, y por lo tanto no haya emisión de CO2 a la atmósfera

Por otro lado, aquellos que utilicen un vehículo eléctrico disfrutan de una conducción silenciosa y de la ausencia de vibraciones.

Además, la energía eléctrica utilizada tiene un precio muy inferior al del combustible, y además los costos de mantenimiento son muy reducidos. Recorriendo los mismos km que un vehículo a combustión, gasta menos energía.

Desde el punto de vista mecánico tiene muy pocas piezas móviles, lo que implica bajos costos de mantenimiento, explica el sitio web de UTE. La movilidad eléctrica es también el uso que mejor aprovecha la disponibilidad de las energías renovables no convencionales, entre ellas la eólica.

Por otro lado, un aspecto cultural que todavía pesa al momento de la compra se vincula con la autonomía de los vehículos, aunque de a poco eso se está revirtiendo, reconocen en el mercado.

Cargadores eléctricos rápidos

Para los usuarios de vehículos eléctricos el uso de cargadores rápidos reduce notoriamente los tiempos de carga y les permite alcanzar una autonomía de 100 kilómetros en 10 o 20 minutos—dependiendo del vehículo—, lo que con un cargador tradicional puede llevar varias horas.

UTE ha desplegado 169 puntos de carga de vehículos eléctricos a lo largo de todo el país y tiene previsto llegar a los 300 para diciembre de 2023. De estos 300 cargadores, 100 serán de carga rápida.

En el caso de los cargadores rápidos el tiempo de carga disminuye, pero la inversión crece. De hecho, cada cargador tradicional vale en el entorno de los US$ 20 mil, mientras que los rápidos llegan a los US$ 45 mil.