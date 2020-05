Venden un Tesla en Uruguay a través de Mercado Libre

Con fecha de entrega estimada para el 15 de junio y a un precio que ronda los US$ 83.000, cualquier persona que tenga y quiera desembolsar esa suma de dinero por un auto Tesla modelo 3, ya puede hacerlo por Mercado Libre.

La concesionaria Hilton Motors, que también importa las marcas Suzuki, Subaru y Chana, publicó en la popular plataforma de comercio electrónico argentina el primer auto Tesla para ser comercializado en el mercado uruguayo.

De acuerdo con el sitio Autoblog, hasta el momento solo hay cinco autos de la firma de Elon Musk en Uruguay: dos del modelo X y tres del modelo S. La particularidad es que estos fueron importados por particulares; el nuevo, lo hará una concesionaria.

Algunos detalles técnicos

Alcanza los 100 km/h en 5,6 segundos.

225 km/h de velocidad máxima.

400 km de autonomía.

1 motor de tracción trasera completamente eléctrico: auto 100% eléctrico.

Cinco estrellas en seguridad.

Cámaras que ofrecen una visión de 360°.

Tesla se destaca porque sus vehículos son de conducción autónoma, pero en Uruguay esto no es posible. Desde Hilton Motors cuentan que al no estar cargados los mapas de conducción, no se puede disfrutar de este beneficio.