Verónica Alonso, su precandidatura y su apoyo a Sartori: "Tomé una decisión equivocada y me arrepiento"

Verónica Alonso pasó de ser una senadora nacionalista con aspiraciones presidenciales a quedarse sin su banca en el Parlamento y sin un cargo en el nuevo gobierno de Luis Lacalle Pou.

La exlegisladora se había bajado de su precandidatura en abril del año pasado para adherir al hoy senador Juan Sartori, que en aquel momento aparecía como la figura con mayor crecimiento en la intención de voto de cara a las internas de junio.

Ese apoyo se desvaneció. En diálogo con el semanario Búsqueda, Alonso dijo sobre su adhesión a Sartori: “Tomé una decisión equivocada. Y me arrepiento. Pero para atrás no se puede ir”. La exsenadora agregó: “Lo bueno de todo esto es que estoy aprovechando y dedicando el tiempo que durante tanto tiempo le saqué a mi familia”.

En abril de 2019, Alonso había oficializado su alianza con Juan Sartori. En aquella fecha declaró al diario El País: "El año pasado dije que no lo conocía, que no sabía quién era. Ahora sé quién es Juan Sartori. Ahora lo conozco y siento que tiene un enorme aporte para hacerle a nuestro partido y especialmente al país. Porque no trae mochilas de otros tiempos, porque no usa viejas prácticas políticas que han desilusionado a una gran cantidad de uruguayos".

¡AVANZAMOS Y SUMAMOS!



Estamos convencidos que junto a @JuanSartoriUY construiremos la renovación del @PNACIONAL y vamos devolverle la ESPERANZA a todos los Uruguayos.



Convencidos que lo mejor está por venir. 💪🏻🇺🇾 pic.twitter.com/FMCZPq9bll — Verónica Alonso (@veronica_alonso) April 9, 2019

Durante la campaña, la exsenadora mantuvo sus rispideces con el entonces candidato Lacalle Pou. Previo a pronunciarse en favor de Sartori, la dirigente se había reunido con el hoy presidente, quien le pidió que no se bajara, porque creía que no era bueno ni para ella ni para el partido en general.

Asimismo, Lacalle había dicho en esa fecha que tanto Sartori como la exlegisladora no reunían las características para ocupar la vicepresidencia. “El candidato a vicepresidente en la elección que viene tiene que reunir dos condiciones: Ser buen candidato o candidata y ser buen vicepresidente”, señaló en aquella fecha.