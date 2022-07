Versiones distintas y denuncias cruzadas: el cruce entre diputado blanco y jerarcas del FA que llegó a un juzgado de género

La audiencia pública por el litigio entre la Intendencia de Canelones y el Club Deportivo Parque del Plata por irregularidades en la institución terminó en un cruce entre el diputado nacionalista Alfonso Lereté y dos jerarcas de la comuna canaria, Pedro Irigoin y Ruben Moreno, así como el exdiputado Carlos Reutor y una funcionaria de la intendencia.

Tanto la mujer, como el legislador, presentaron respectivas denuncias por agresión, ambas en la órbita de Fiscalía, con la fiscal Eliana Travers a cargo del caso, y a la espera de realizar declaraciones la próxima semana, publicó El País y confirmó El Observador con fuentes de Fiscalía.

El caso también se encuentra dentro de la órbita del Juzgado Especializado en Familia, ya que la denuncia de la mujer se engloba dentro de un caso de violencia de género.

La audiencia trata sobre irregularidades que la comuna encontró en el club.

En las versiones de ambos lados, el conflicto inició una vez la funcionaria le hizo una "corrección de orden" o le espetara "una frase de agresión verbal" (según Lereté) y el diputado nacionalista le respondiera. Desde la comuna dijeron a El Observador que el diputado insultó y empujó a la mujer. De acuerdo a Lereté, solo le dijo: "por favor, tranquila".

Irigoin, coordinador de Gabinete Institucional, dijo que Lereté "fiel a su estilo" hizo varias provocaciones durante la audiencia, aunque hasta el clímax, en ella no habían habido más que "cruces, tonos altos; ni siquiera insultos". La funcionaria no es política, sino que lleva 30 años de carrera, y no se había cruzado con Lereté.

Según, Irigoin, el diputado le estaba hablando a otras personas, cuando la mujer, que estaba cerca de Lereté, le hizo una "corrección de orden". "La insulta y la empuja", dijo el jerarca, y ahí fue "cuando se armó el borbollón". De cualquier manera, Irigoin y Lereté se conocen de muchos años y fueron diputados juntos. Según el exalcalde él mismo fue quien ayudó a separar al legislador. Asimismo, éste le había dicho "contigo está todo bien, Pedro".

Sin embargo, según Lereté fue su propio hijo el que se metió entremedio y fue justamente Irigoin quien lo golpeó en el rostro.

"Lo que dijo Irigoin es falso", aseguró a El Observador. Al final de la audiencia, un vecino estaba acusando al legislador de haberlo perjudicado en una decisión de un club que él preside. Lereté entonces abrió los brazos. "Parece que fuera el diablo. Tengo la culpa de todo", exclamó. La funcionaria entonces le espetó "una frase de agresión verbal". Él abrió las manos a la altura del abdomen y le dijo "por favor, tranquila".

A partir de ese momento, se acercaron los directores y el exdiputado del Movimiento de Participación Popular (MPP). Primero fue agredido verbalmente y después recibió el golpe de Irigoin. "Con la mano me golpea en el rostro", contó Lereté. Tras el revuelo y cuando salieron de la audiencia "había siete u ocho policías". El legislador presentó una denuncia contra el exalcalde, el exdiputado Carlos Reutor, la funcionaria y el director de Desarrollo Local y Participación, Ruben Moreno.

Moreno le dijo a El Observador que los policías ya estaban porque era una audiencia pública que venía rodeada de polémicas. El jerarca manifestó que no vio "en ningún momento" un golpe y que después de que Lereté mandara callar y empujara "levemente" a la funcionaria, desde la intendencia solo le increparon cómo la trató. "Le decimos que no es forma de referirse a la funcionaria", contó.

El legislador del Partido Nacional había sido acusado de ejercer “violencia política” y “de género” hacia su colega Lilián Galán del MPP. En julio de 2021, la diputada presentó una moción de orden para denunciar una violación de fueros por parte de Lereté y del también diputado Gustavo Zubía (Partido Colorado).