Vicecanciller de Paraguay rechazó que Uruguay negocie solo el TLC con China

Desde Asunción

El vicecanciller de Paraguay, Raúl Cano Ricciardi, rechazó que Uruguay negocie de forma individual un Tratado de Libre Comercio con China y señaló que trabajarán para que el Mercosur continúe negociando de forma conjunta porque es la forma de tener más "capacidad negociadora".

En Asunción, en una conferencia de prensa posterior a la reunión del Consejo del Mercado Común (CMC) en la que participaron los cancilleres y ministros de Economía de los cuatro países que integran el bloque, Cano Ricciardi expresó que Paraguay "reivindica" los textos fundacionales del Mercosur: el Tratado de Asunción y el protocolo adicional de Ouro Preto que señalan que los socios no pueden negociar de forma individual y que las decisiones se toman por "consenso".

Cano Ricciardi aseguró que Paraguay estaba dispuesto a "conversar" sobre la posibilidad de negociar de forma individual pero que para eso era necesario modificar los "textos fundacionales".

"Queremos que Uruguay siga siendo un Estado parte y vamos a seguir trabajando para negociar en conjunto porque tenemos más capacidad negociadora. Tenemos una sutil diferencia y queremos seguirla abordando a través de la diplomacia", expresó el funcionario.

El vicecanciller también dijo que Uruguay tenía su "decisión soberana" de seguir negociando si así lo entendía y que eso no le iba a implicar sanciones, más allá de la discusión política.

La decisión de Uruguay le valió un cruce a Bustillo con su par argentino, Santiago Cafiero, y también con el canciller paraguayo Julio Arriola. Brasil se mantuvo al margen de la discusión.

En este sentido, el jerarca aseguró que el gobierno de Luis Lacalle Pou, más allá del anuncio político realizado en la conferencia de prensa la semana pasada y este miércoles por Francisco Bustillo durante la reunión, aún no había oficializado en las reuniones técnicas el fin del estudio de factibilidad con China y el inicio de las negociaciones.

Cano Ricciardi señaló que Paraguay podía negociar con China dentro del Mercosur pese a que tiene relaciones diplomáticas con Taiwán porque ambos países integran la Organización Mundial del Comercio (OMC).

En la conferencia de prensa, el vicecanciller paraguayo también reconoció que el presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski no participará de la cumbre debido a que los socios no habían llegado a un consenso para aprobar su intervención. Cano Ricciardi no quiso detallar qué países fueron los que rechazaron y cuáles lo aceptaron.

En la reunión del CMC también se aprobó una reducción del 10% del Arancel Externo Común, algo que Brasil ya había realizado de forma individual en mayo, y se anunció el cierre de las negociaciones para la firma de un Tratado de Libre Comercio de todo el bloque con Singapur.